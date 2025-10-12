دراسة جديدة.. ماذا قالت عن "حقن تقليل الوزن"؟

A + A -

كشفت دراسة جديدة أن استخدام حقن تقليل الوزن التي تحتوي على ناهضات مستقبلات "جي إل بي 1 (GLP 1 agonists) قد يؤثر على تفسير فحوصات التصوير المقطعي الخاصة بالأورام.

وقد يؤدي سوء تفسير النتائج إلى إجراء فحوصات غير ضرورية، وتحديد غير مناسب لمرحلة السرطان، وتأخير في العلاج، مما قد يسبب توتراً للمرضى.

وأجرى الدراسة باحثون من شركة "ألاينس ميدكال" المحدودة (Alliance Medical Ltd) في المملكة المتحدة، وعرضت نتائجها في المؤتمر السنوي الـ38 للجمعية الأوروبية للطب النووي المنعقد في مدينة برشلونة في إسبانيا خلال الفترة ما بين 4 و8 تشرين الأول الجاري، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت".

ويستخدم النظير المشع للغلوكوز 18 إف فلوديوكسي غلوكوز المعروف اختصارا "إف دي جي" (18F-fluorodeoxyglucose (FDG)) بالتزامن مع التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (positron-emitting tomography (PET)) لتحديد موقع الأنسجة التي تعاني من تغيّر في أيض الغلوكوز.

وتتضمن هذه التقنية حقن مادة "إف دي جي" في وريد بالذراع، ويكتشف جهاز التصوير بعد ذلك المناطق ذات تركيز الغلوكوز المرتفع في الجسم.

ويعكس تغيّر أيض الغلوكوز بعض المشاكل الصحية في حالات مثل الأورام الخبيثة، والصرع، ونقص تروية عضلة القلب، والحالات الالتهابية، ومرض ألزهايمر.



تأثير حقن تقليل الوزن



تغيِّر ناهضات مستقبلات "جي إل بي 1" أيض الغلوكوز، وحركة المعدة، وتوتر الجهاز العصبي الودي، مما قد يؤدي إلى أنماط امتصاص فريدة عند التصوير المقطعي.

وأظهرت تقارير حالات ازداد فيها امتصاص "إف دي جي" في العضلات الهيكلية، وعضلة القلب، والنسيج الدهني البني، وهي نتائج قد تفهم خطأ على أنها ورم خبيث أو مرض التهابي.

وأجرى الباحثون مراجعة منهجية لسلسلة حالات تم فيها إجراء فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني باستخدام "إف دي جي" لدى مرضى يتناولون حقن تنزل الوزن التي تحتوي على ناهضات "جي إل بي 1″، ولاحظ الباحثون أنماطا غير عادية لامتصاص المادة، والتي قد تفسر بشكل خاطئ على أنها حالة مرضية إذا لم يؤخذ تاريخ المريض الدوائي في الاعتبار.

وأوضح المدير الطبي في شركة أليانس ميدكال المحدودة والباحث المشارك في الدراسة الدكتور بيتر ستروهال "لاحظنا امتصاصا غير عادي لدى أحد مرضانا الذين يتناولون ناهضات "جي إل بي 1″، مما دفعنا إلى إجراء مراجعة أوسع نطاقاً".

وأضاف ستروهال أن "إدراك الامتصاص المميز المرتبط بناهضات "جي إل بي 1″ يساعد على تجنب القلق والتدخلات غير الضرورية، مما يضمن حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب". (الجزيرة نت)