living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

4 تمارين تقلل الالتهابات المزمنة لدى المسنين

11
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت دراسة دولية عن أن ممارسة تمارين التحمل بانتظام، مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة والمشي لمسافات طويلة، يمكن أن تُقلّل الالتهابات المزمنة لدى كبار السن وتُحافظ على قوة جهازهم المناعي.

 

وأوضح الباحثون، بقيادة جامعة ولاية ساو باولو في البرازيل، أن الدراسة تُبرز كيف يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يكون وسيلة فعّالة وآمنة لتحفيز المناعة دون الحاجة إلى أدوية أو مكملات غذائية، ونُشرت النتائج، الأربعاء بدورية (Scientific Reports).

 

وتُعدّ الالتهابات المزمنة لدى المسنين من أبرز العوامل المرتبطة بتدهور الصحة مع التقدم في العمر، إذ تسهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان. وتنجم عن نشاط مفرط ومستمر للجهاز المناعي، مما يؤدي لتلف الأنسجة وضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

 

وركّزت الأبحاث على نوع من خلايا الدم البيضاء يُعرف باسم «الخلايا الفتاكة الطبيعية» (NK cells)، وهي خلايا تشارك في استجابات المناعة الفطرية والمكتسبة، وتؤدي دوراً أساسياً في تدمير الخلايا المصابة أو السرطانية.

 

وأظهرت النتائج أن كبار السن الذين يمارسون تمارين التحمل بانتظام لأكثر من 20 عاماً يتمتعون بجهاز مناعي أكثر كفاءة وقدرة على مقاومة الالتهابات مقارنةً بأقرانهم غير المتمرنين. وتشمل أبرز تمارين التحمل 4 أنشطة مثل الجري، وركوب الدراجات، والسباحة، والمشي لمسافات طويلة، وهي تمارين تتطلب جهداً بدنياً مستمراً.

 

وبيّنت الدراسة تحسناً واضحاً في أداء الخلايا الفتاكة الطبيعية لدى الأفراد المتمرنين، إذ أظهرت قدرة أعلى على مهاجمة الخلايا المصابة أو السرطانية، واستجابة أكثر توازناً للالتهابات، ما يشير إلى كفاءة أكبر في عمل الجهاز المناعي. كما كشفت عن أن الخلايا المناعية لدى الرياضيين تتمتع بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، إذ كانت أكثر قدرة على إدارة عمليات الأيض الخلوي، مما يجعلها تعمل بطاقة أقل وتحتفظ بفاعليتها لفترة أطول.

 

استجابة التهابية أكثر توازناً

وأظهرت أيضاً أن الرياضيين المسنين يمتلكون استجابة التهابية أكثر توازناً، حيث انخفضت لديهم مستويات المؤشرات الالتهابية وارتفعت العلامات المضادة للالتهاب، وهو ما يعكس جهازاً مناعياً أكثر انضباطاً وقدرة على التحكم في الالتهابات المزمنة.

 

ومن اللافت، وفق النتائج، أن خلايا الرياضيين احتفظت بمرونتها حتى عند تعريضها لأدوية مثبطة مثل «بروبرانولول» و«رابامايسين»، اللذين يعيقان بعض المسارات الحيوية، في حين أظهرت خلايا غير المتمرنين علامات ضعف وفقدان للوظيفة المناعية.

 

وقال الباحثون: «تُظهر نتائجنا أن ممارسة الرياضة لفترات طويلة تُبقي الجهاز المناعي في حالة جاهزية وكفاءة، كما لو أن التمارين نفسها تُدرّب خلايا المناعة لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع الالتهابات، ما يفتح آفاقاً جديدة بأبحاث الشيخوخة والمناعة».

 

وأضاف الفريق أن النشاط البدني المنتظم لا يقوّي العضلات والقلب فحسب، بل يُسهم أيضاً في إبطاء شيخوخة الجهاز المناعي والحد من الالتهابات المزمنة، مما يعزز فرص التمتع بشيخوخة صحية وحياة أطول خالية من الأمراض المرتبطة بالالتهاب.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout