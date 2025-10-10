من الأخضر إلى البني... هل يُعدّ تناول ثمرة الأفوكادو بعد تغير لونها آمناً؟

A + A -

يتغير لون الأفوكادو عند تقطيع الثمرة أو تعرضها لأي ضرر. تتفاعل الإنزيمات المُفرزة نتيجة الضرر مع الأكسجين؛ ما يُؤدي إلى تحول لون الأفوكادو إلى البني. تُسمى هذه العملية الاسمرار الإنزيمي، وقد تكون ثمرة الأفوكادو التي تتحول إلى اللون البني بهذه الطريقة آمنة للأكل، وفقاً لموقع «هيلث».

مع ذلك، قد ينتج الاسمرار أيضاً من التلف. في هذه الحالة، يجب التخلص من الأفوكادو.

هل من الآمن تناول ثمرة الأفوكادو البنية؟

يتحول لون الأفوكادو إلى البني بعد تعرضه للأكسجين. تُعدّ ثمرة الأفوكادو البنية الناتجة من الأكسدة آمنة للأكل، ولكن قد يكون لها طعم مُر.

ومع ذلك، ليست كل أنواع الأفوكادو التي تتحول إلى اللون البني آمنة للأكل. قد يحدث الاسمرار أيضاً بسبب التلف.

يمكن أن ينضج الأفوكادو أكثر من اللازم ويفسد بسبب نمو البكتيريا. قد تكون البقع البنية والسوداء علامة على التلف. ستكون رائحة الأفوكادو الفاسد كريهة وطعمه سيئاً أيضاً. إذا لاحظتَ رائحةً غريبةً وبدا الأفوكادو طرياً، فمن الأفضل التخلص منه.

يُعدّ العفن مشكلةً شائعةً أخرى في الأفوكادو؛ نظراً لارتفاع نسبة الرطوبة فيه. يجب التخلص من الأفوكادو الذي يحتوي على العفن، حتى لو بدا العفن على القشرة فقط وليس داخل اللب.

لماذا يتحول لون الأفوكادو إلى البني؟

غالباً ما يتحول لون الأفوكادو إلى البني بسبب الاسمرار الإنزيمي والنضج المفرط. ومن الأسباب الأخرى تلف الثمار بسبب البرد.

الاسمرار الإنزيمي

يحدث هذا عندما يتعرض لب الأفوكادو للأكسجين نتيجةً للتلف أو سوء التعامل بعد الحصاد وأثناء التخزين.

تحتوي الفواكه والخضراوات على إنزيمات ومركبات مخزنة في أجزاء منفصلة من الخلايا. تُطلق هذه الجزيئات عند تلف الثمرة أو قطعها أو نضجها المفرط. في وجود الأكسجين، تتفاعل الإنزيمات مع المركبات (تُسمى هذه العملية الأكسدة). يُنتج هذا التفاعل الميلانين، وهو صبغة تُسبب الاسمرار.

يُسبب الاسمرار الإنزيمي أيضاً فقداناً للعناصر الغذائية، وطعماً وملمساً ومظهراً غير مرغوب فيها.

تشمل الأسباب الأخرى لتحول لون الأفوكادو إلى اللون البني ما يلي:

فرط النضج

يُعدّ النضج مرغوباً فيه حتى نقطة معينة. فمع نضج الثمار، تتحلل الخلايا، مُطلقةً الإنزيمات والمركبات والسكريات. يُسبب هذا اسمراراً داخل الثمرة بسبب الأكسدة. كما يُهيئ بيئةً مناسبةً لنمو البكتيريا.

التلف الناتج من البرد

يحدث التلف الناتج من البرد عند تخزين الثمار في درجات حرارة منخفضة قبل نضجها. قد تظهر على ثمرة الأفوكادو المُتضررة بسبب البرد بقع أو خطوط رمادية - بنية أو داكنة. هذه الثمار آمنة للأكل، ولكن من المرجح أن يكون طعمها غير مرغوب فيه.

التلف الطبيعي

قد تفسد ثمرة الأفوكادو بسبب نمو الميكروبات (البكتيريا والفطريات).

كيف تتعامل مع ثمرة الأفوكادو البنية؟

أولاً، تحقق من الرائحة والملمس: يمكنك تناول ثمرة الأفوكادو البنية إذا كان اللون البني ناتجاً من الأكسدة. في هذه الحالة، لن تكون رائحتها غريبة. يمكنك إما تناولها كاملة أو عبر إزالة الجزء البني إذا كنت تفضل عدم تناولها. ومع ذلك، إذا كانت رائحة ثمرة الأفوكادو كريهة أو حامضة، فلا يجب أن تأكلها.

استخدمها في وصفات مختلفة: من المرجح أن تكون ثمرة الأفوكادو البنية أكثر ليونة. بمجرد التأكد من أنها آمنة للأكل، يمكنك استخدامها لصنع صلصة الأفوكادو. يمكنك أيضاً إضافتها إلى العصائر أو استخدامها في الحلويات.

احفظها في الثلاجة: من المرجح أن تفسد ثمرة الأفوكادو البنية بسرعة. إذا كنت لا تخطط لاستهلاكها على الفور، يمكنك تخزين الثمرة في الثلاجة مع القليل من الزيت وعصير الليمون في وعاء محكم الغلق.