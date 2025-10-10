دراسة تكشف 5 نماذج.. ماذا يقول نمط نومك عنك؟

A + A -

تمكن فريق من العلماء في دراسة حديثة من تحديد 5 أنماط نوم مختلفة، وكشفوا ارتباطها بمختلف الجوانب الصحية والنفسية والبيولوجية للإنسان.

وحلل الباحثون من جامعتي كونكورديا بكندا، وجامعة سنغافورة الوطنية مختلف جوانب النوم، وجودته ومدته، وارتباط ذلك بنتائج تظهر على الجسم.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "بلوس بيولوجي"، أن الباحثين درسوا بيانات 770 شابا وشابة، وتضمنت بيانات تصوير للدماغ، إلى جانب تقارير عن نوم، وصحة وأسلوب حياة المشاركين.

وبعد تحليل المعطيات، تمكن الباحثون من تحديد 5 أنماط نفسية وبيولوجية، واجتماعية للنوم.

النمط الأول: أوضح الباحثون أن المشاركين المنتمين إلى هذا النمط عانوا من مشاكل في النوم، مثل صعوبة النوم والنوم المتقطع، وظهرت عليهم مستويات عالية من القلق، والاكتئاب والتوتر، والخوف، والغضب.

النمط الثاني: شمل هذا النمط المشاركين الذين يواجهون مشاكل نوم خفيفة، لكن رغم ذلك ظهرت لديهم اضطرابات نفسية مثل فرط النشاط، والغضب، والتوتر والخوف، والحزن، إلى جانب ضعف مستوى الالتزام، والانضباط الذاتي.

ويستخدم المشاركون المدرجون ضمن النمط الثالث أدوية لتيسير النوم، ولوحظ لديهم وعي بالذات، والتزام، وشعور بالرضا عن صداقاتهم وشبكات دعمهم العاطفي، إلا أنهم كانوا يعانون من عدة مشاكل إدراكية في الذاكرة البصرية.

النمط الرابع ارتبط بمدة النوم، وكشفت الدراسة أنه كلما قلت ساعات النوم زادت حدة سلوك المشاركين وعدوانيتهم، إلى جانب مشاكل عاطفية، وفي اللغة، والذكاء.

وتميز النمط الخامس، الذي ارتبط باضطرابات النوم، مثل الاستيقاظ المتكرر، بالسلوك العدواني والمشكلات الإدراكية، وكانوا أكثر عرضة للإصابة بالتفكير الزائد، والقلق، وارتفاع ضغط الدم، وإدمان التدخين، والكحول.

وأوضحت عالمة الأعصاب من جامعة كونكورديا في كندا، أورور بيرو أن "هذه الدراسة أثبتت أن النوم لا يؤثر فقط على السلوك والصحة، بل يؤثر أيضا على بنية الدماغ ونشاطه".

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الأنماط الخمسة الأطباء في تشخيص اضطرابات النوم، وعلاج المشكلات الصحية المرتبطة بها بدقة.