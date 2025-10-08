living cost indicators
أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة خاوية

يُمكن أن يُؤثر ما يتم أكله أو شربه فور الاستيقاظ على كيفية تفاعل الجهاز الهضمي لبقية اليوم. وعادة تكون المعدة شديدة الحساسية في الصباح لأن بطانة المعدة تكون هشة وأحماضها تعمل بشكل طبيعي. إن اختيار الأطعمة الخاطئة عند الاستيقاظ يمكن أن يؤدي إلى حموضة المعدة والانتفاخ، وحتى مشاكل هضمية مُزمنة.

وعلى الرغم من أن بعض الأطعمة الصباحية الأساسية مُغذية، فإنها ربما لا تكون الخيار الأمثل عندما تكون المعدة فارغة، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India.

يُسلط دكتور شوبهام فاتسيا، استشاري أول أمراض الجهاز الهضمي في الهند، الضوء على هذه الأطعمة الثلاثة الرئيسية التي يمكن أن تُؤثر سلباً على صحة الأمعاء عند تناولها على معدة فارغة في الصباح، فيما يلي:

1- الحمضيات

إن الحمضيات غنية بفيتامين C، المعروف بفوائده الصحية العديدة، كما تُعرف فواكه مثل البرتقال والغريب فروت والليمون بغناها بمضادات الأكسدة. فهي تُعزز المناعة، وتُحارب الجذور الحرة، وتُحافظ على صحة الجلد. لكن تناولها على معدة فارغة ربما يضر أكثر مما ينفع.

 

تُهيج الحموضة الطبيعية الشديدة للحمضيات بطانة المعدة، وتؤدي إلى حرقة المعدة وارتجاع المريء، مما يؤثر بشكل مباشر على بطانة الأمعاء. ويمكن أن تتسبب في ألم شديد لدى مرضى حساسية الحموضة والتهاب المعدة. أما المشكلة الثانية للحمضيات فهي أنها تُخل بالتوازن الطبيعي للأمعاء، مما يُعيق عملية الهضم بعد الظهر.

2- القهوة السوداء

تُعدّ القهوة المشروب الصباحي الأكثر شيوعاً في العالم، وهي جزء أساسي من حياة الكثيرين. يعتقد الجميع تقريباً أنهم لا يستطيعون العيش بدون قهوة الصباح. ولكن عند تناول القهوة السوداء على معدة فارغة، فإنها تُؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي تُعيق عملية الهضم.

 

وتُسبب القهوة إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة. وعندما يُفرز هذا الحمض دون وجود أي شيء لهضمه، فإنه يُهيج بطانة المعدة ويُسبب شعوراً بالحرقة. هذا، إذا استمر لفترة طويلة، يمكن أن يسبب ارتجاعاً حمضياً واضطراباً هضمياً. كما أن للقهوة تأثيراً في تحفيز الكورتيزول، وهو هرمون التوتر في الجسم.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكورتيزول في الصباح إلى اختلال التوازن الهرموني، والنعاس في فترة ما بعد الظهر، وحتى زيادة القلق. كما أن للقهوة السوداء تأثيراً مليناً خفيفاً، والذي يمكن أن يكون مزعجاً إذا تم تناوله على معدة فارغة.

 

3- الأطعمة الحارة

تبدو الأطعمة الحارة منشطة، لكنها ليست فكرة جيدة على معدة فارغة. إن الكابسيسين، المادة الكيميائية التي تمنح الفلفل الحار حرارته، تحفز الجهاز الهضمي بشدة، مما يمكن أن يؤدي إلى تقلصات في المعدة وعسر هضم أو إسهال لدى بعض الأفراد. كما أن تناول طعام حار فور الاستيقاظ يزيد من خطر ارتجاع الحمض، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة بسهولة.

وبالنسبة للمعدة الحساسة أو الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة، فإن الطعام الحار يهيج بطانة المعدة ويزيد من حدة الأعراض. ومن الأفضل الانتظار حتى وقت متأخر من اليوم لتناول الطعام الحار، عندما يكون الجهاز الهضمي في أوج نشاطه ويستطيع معالجة المزيد من المنبهات.

ينصح الخبراء بالحرص على تناول أطعمة معتدلة وقلوية للحصول على أمعاء صحية وسعيدة طوال اليوم. ويمكن تناول اللوز المنقوع والموز والبابايا، فكلها تزود الجسم بالطاقة بشكل طبيعي وتدعم عملية الهضم. ويوصي الخبراء بتناول كوب من الماء الفاتر أو شاي الأعشاب أو الشوفان كبداية مناسبة للجهاز الهضمي.

