5 فيتامينات ومعادن ضرورية للمرأة.. بعد سن الأربعين

مع بلوغ سن الأربعين، تبدأ المرأة بملاحظة تغيرات هرمونية وجسدية قد تؤثر في طاقتها وصحة عظامها وبشرتها ومزاجها، وهو ما يدفع كثيرات إلى تناول المكملات الغذائية. لكن خبراء التغذية يشددون على أن الفيتامينات ليست علاجاً سحرياً، بل أداة مساعدة ضمن نمط حياة صحي ومتوازن.

فيما أكدت الدراسات أن عدداً محدوداً من الفيتامينات والمعادن يصبح أكثر أهمية للنساء في منتصف العمر، بينما قد يؤدي الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي إلى نتائج عكسية، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

ومن تلك الفيتامينات والمعادن، ما يلي:

"فيتامين د": صديق العظام والمناعة

إذ يعد "فيتامين د" أساسياً بعد الأربعين لدوره في تقوية العظام والمناعة. ومع قلة التعرض لأشعة الشمس ونمط الحياة العصري، يوصي الأطباء بإجراء فحص دوري لمستوياته، وتناول مكملات بجرعات معتدلة عند الحاجة. كما يساعد "فيتامين د" في امتصاص "الكالسيوم" والحفاظ على قوة العضلات.

"الكالسيوم" و"المغنيسيوم"

كما يعتبر الكالسيوم ضرورياً أيضا، إذ يؤكد الخبراء أن "الكالسيوم" ضروري للوقاية من هشاشة العظام.

بينما يسهم "المغنيسيوم" في امتصاصه وتنظيم ضغط الدم والنوم. وينصح بالحصول عليهما من الأغذية الطبيعية مثل منتجات الألبان، والخضراوات الورقية، والمكسرات، قبل اللجوء إلى المكملات.

"فيتامين B12"

ومع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على امتصاص "فيتامين B12" من الطعام، ما قد يؤدي إلى التعب وضعف الذاكرة أو التركيز. ويُوصى بتتبّع مستوياته خصوصاً لدى النباتيات أو من يتبعن حميات منخفضة البروتين الحيواني.

"أوميغا-3": لدعم الدماغ والمزاج

إلى ذلك، تلعب أحماض "أوميغا-3" الدهنية دوراً مهماً في الحفاظ على صحة القلب والدماغ وتنظيم المزاج خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث. وتوجد هذه الأحماض بوفرة في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل، أو في مكملات مستخلصة من الطحالب للنباتيات.

التوازن هو المفتاح

ورغم أهمية هذه الفيتامينات والعناصر، يحذر الخبراء من الانسياق وراء التسويق المفرط للمكملات. فالاكتفاء بغذاء متنوع ونوم كافٍ ونشاط بدني منتظم، هو الطريق الحقيقي للصحة.

وفي السياق، أكدت خبيرة التغذية البريطانية سارة شينكمان أن "الفيتامينات تُكمل النظام الغذائي لكنها لا تعوّضه. التوازن هو أساس العافية في منتصف العمر... وليس الإكثار من الأقراص".

كما حذر المتخصصون من تناول أكثر من مكمل في الوقت ذاته من دون استشارة طبية، مؤكدين أن الجرعات الزائدة من فيتامينات مثل "د" أو "أ" أو الحديد قد تسبّب ضرراً بدلاً من الفائدة.

وفي نهاية المطاف، يبقى أفضل نهج للمرأة بعد الأربعين هو الاستماع لجسدها، وإجراء الفحوص الدورية، والحفاظ على نظام غذائي متنوع ومعتدل يعزز العافية من الداخل قبل اللجوء إلى عبوات المكملات.