دراسة هندية تقدّم 7 نصائح لقراءة سريعة كفؤة

7
OCTOBER
2025
لا شك في أن القراءة السريعة دون فقدان الفهم تُحدث فرقاً كبيراً لدى الطلاب، ولهذا نصحت دراسة جديدة ببعض الأمور للوصول إلى الكفاءة المطلوبة.

فبحسب ما نشره موقع India Today، تساعد النصائح السبع التالية للقراءة السريعة على تغطية المزيد من المواد بكفاءة مع الاحتفاظ بالمعلومات الرئيسية:

1. معاينة النص

إذ تتم قراءة العناوين الرئيسية والفرعية والملخصات قبل القراءة، وذلك لأن معرفة بنية النص تُساعد العقل على توقع النقاط المهمة وتُسرّع الفهم.

2. استخدام مؤشر أو إصبع

فمن خلال توجيه العينين بإصبع أو قلم يقل الرجوع إلى الوراء غير الضروري ويضمن ثبات حركة العينين عبر الصفحة.

3. تجنب النطق الصامت

إذ ينبغي التوقف عن نطق كل كلمة بصمت، بل يجب التركيز على تصور المفاهيم، لأن العقل يُعالج الأفكار أسرع من الكلام.

4. التركيز على الكلمات الرئيسية

يُنصح بالتركيز على الأفكار الرئيسية والكلمات المفتاحية مع تجنّب الكلمات الزائدة للحفاظ على السرعة والفهم، حيث لا يجب قراءة كل كلمة.

5. التدريب على القراءة المتقطعة

يمكن قراءة مجموعات من الكلمات معًا بدلًا من قراءة كلمة واحدة في كل مرة، بحيث يستطيع العقل معالجة من كلمتين إلى أربع كلمات في آنٍ واحد، مما يُسرّع عملية القراءة.

6. تقليل عوامل التشتيت

إذ يساعد البحث عن مكان هادئ وإطفاء الإشعارات على الهاتف الذكي والكمبيوتر في التخلّص من أية مُشتتات، فالقراءة المُركّزة تُحسّن السرعة والفهم بشكل كبير.

7. الممارسة المُنتظمة

لأن القراءة السريعة مهارة، تساعد الممارسة اليومية، حتى لو كانت 15-20 دقيقة، على تدريب العينين والعقل على القراءة بشكل أسرع دون فقدان الفهم.

يذكر أن القراءة عملية فكرية معرفية يتم فيها فك رموز الحروف والأرقام والرموز الأخرى لتكوين معنى وفهم النص المكتوب أو الرسالة.

كما أنها نشاط للحصول على المعلومات والتعلم، ويعتمد على مهارات لغوية متقدمة مثل النطق والفهم، فضلاً عن استدعاء المعارف والخبرات السابقة لتشكيل فهم عميق.

العربية
