دراسة: تغيّب النساء عن أول «ماموغرام» يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي

تشير دراسة جديدة إلى أن النساء اللواتي يتغيبن عن موعد الفحص الأول للكشف عن سرطان الثدي (ماموغرام) قد يواجهن خطر وفاة طويل الأمد أعلى بنسبة 40 في المائة بسبب المرض.

ووفق تقرير أوردته شبكة «سي إن إن»، نُشرت الدراسة في 24 سبتمبر (أيلول) بمجلة «The BMJ”، وشملت أكثر من 400.000 امرأة في السويد تمَّت متابعتهن لمدة تصل إلى 25 عاماً.

ما مدى شيوع سرطان الثدي؟

تقول طبيبة الطوارئ، لينا وين، للشبكة، إنه، في الولايات المتحدة، يُعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، وثاني سبب رئيسي للوفاة بالسرطان بين النساء، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). في عام 2022، تم الإبلاغ عن أكثر من 279 ألف حالة جديدة من سرطان الثدي لدى النساء في الولايات المتحدة. وفي عام 2023، توفي أكثر من 42 ألف امرأة بسبب هذا المرض.

وأظهر تقرير نُشر في فبراير (شباط) أن واحدة من كل 20 امرأة حول العالم ستُشخّص بسرطان الثدي خلال حياتها. وبناءً على هذا المعدل، يقدّر الباحثون أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك 3.2 مليون حالة جديدة من سرطان الثدي، و1.1 مليون وفاة مرتبطة به سنوياً

وتشير وين إلى أن الفحص المبكر أمر بالغ الأهمية لأن أفضل توقع للشفاء يكون عندما يُكتشف سرطان الثدي ويُعالج في مراحله المبكرة. ووفقاً للجمعية الأميركية للسرطان، عندما يُشخّص سرطان الثدي في مراحله المحلية (قبل أن ينتشر)، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات يتجاوز 99 في المائة. أما عندما يُكتشف السرطان بعد انتشاره إلى أعضاء أخرى، فإن معدل البقاء على قيد الحياة ينخفض إلى نحو 32 في المائة.

متى يجب أن تبدأ النساء بفحص سرطان الثدي؟

تقول الدكتورة وين: «في العام الماضي، خفضت فرقة الخدمات الوقائية الأميركية السن الموصى بها لمعظم النساء لبدء إجراء «الماموغرام» إلى 40 عاماً. والإرشادات تشير إلى أن النساء يجب أن يخضعن للماموغرام كل عامين حتى سن 74. بالنسبة للنساء فوق 75 عاماً، يكون قرار الاستمرار في الفحوصات قراراً شخصياً يُتخذ بالتشاور مع طبيب الرعاية الأولية.

وتضيف: «تشمل هذه التوصية النساء من ذوات الخطر المتوسط للإصابة بسرطان الثدي. أما النساء ذوات الخطر الأعلى، فيُنصح بالتحدث مع مقدم الرعاية الصحية لمناقشة ما إذا كان يجب أن يبدأن الفحص في سن أصغر، وبمعدل أكثر تكراراً من كل عامين».

وتتابع: «تشمل العوامل التي تزيد الخطر: التاريخ السابق للتعرض للإشعاع على الصدر، بعض الطفرات الجينية، ووجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى (مثل الأم أو الأخت) مصاباً بسرطان الثدي».

ماذا أظهرت الدراسة الجديدة؟

تابعت الدراسة نتائج 432.775 امرأة في السويد لمدة تصل إلى 25 عاماً. من بين النساء المدعوات لإجراء الفحص الأول بـ«الماموغرام»، لم يشارك نحو ثلثهن. ووجد الباحثون أن اللواتي لم يشاركن في الفحص الأول كن أقل احتمالاً للمشاركة في فحوصات لاحقة وأكثر احتمالاً لتشخيص سرطان الثدي في مراحل متقدمة.

لاحظ الباحثون أن احتمالية تشخيص المشاركات الأوليات بسرطان «المرحلة 3» كانت أعلى بمقدار 1.5 مرة، وبسرطان «المرحلة 4» أعلى بمقدار 3.6 مرة، مقارنة باللواتي حضرن الفحص الأول.

كما كانت وفيات سرطان الثدي بعد 25 عاماً أعلى بشكل ملحوظ لدى هذه المجموعة مقارنة بمن أجرين «الماموغرام» الأول.

تُعتبر هذه النتائج مهمة، نظراً لعدد النساء اللاتي تابعتهنَّ الدراسة والفترة الزمنية الطويلة. وأشار الباحثون إلى أن النتائج قد لا تنطبق على جميع الدول التي لديها أنظمة صحية مختلفة عن السويد، إلا أن مفهوم تفويت الفحوصات بشكل مستمر يؤدي إلى ارتفاع معدلات السرطان قد يكون صحيحاً عالمياً.

كما أبرزت افتتاحية مصاحبة في المجلة ذاتها أن القرار بحضور الفحص الأول بـ«الماموغرام» ليس مجرد فحص قصير الأمد، بل استثمار طويل الأمد له تأثير كبير على الصحة والبقاء على قيد الحياة مستقبلاً.

لماذا يزيد تأجيل الفحص الأول من خطر الوفاة بالسرطان؟

تقول الدكتورة وين: «يكمن السبب الرئيسي في أن النساء اللواتي لم يشاركْن في الفحص الأول كن أكثر عرضة لتفويت الفحوصات التالية باستمرار. تعود أسباب ذلك إلى عدة عوامل معقدة، منها: نقص الوعي، وصعوبات الوصول إلى الخدمات الطبية، والخوف من معرفة النتائج. قد تلعب العوامل الثقافية دوراً أيضاً».

وتضيف: «النتيجة أن هؤلاء النساء كُنّ أكثر احتمالاً لتشخيص سرطاناتهنّ في مراحل متقدمة؛ حيث تكون معدلات البقاء أقل. وبالتالي أدى ذلك، للأسف، إلى زيادة الوفيات الناتجة عن السرطان لديهنّ».