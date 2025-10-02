living cost indicators
العلم يوضح الوقت "الأمثل" لشرب القهوة

كشف أطباء وخبراء صحة أن الصباح وبداية فترة ما بعد الظهر هما التوقيتان المناسبان لشرب القهوة، من أجل الحصول على طاقة طوال النهار.

 

وذكر تقرير لمجلة "هيلث" أن أفضل وقت لاحتساء القهوة يختلف من شخص لآخر، ويعتمد على مستويات طاقة الجسم والإيقاع اليومي ومدى الحساسية للكافيين، لكن "منتصف الصباح وبعد الظهر هما أفضل توقيت"، حسب الخبراء.

 

من 9:30 إلى 11:30 صباحا

وقد تكون بداية الصباح أفضل وقت لاحتساء القهوة، لأن مستويات هرمون الكورتيزول، المسؤول عن اليقظة، ترتفع طبيعيا في الساعات الأولى من الصباح، وتبلغ ذروتها عند الاستيقاظ، لكن هذه المستويات تبدأ بالتراجع مع مرور الوقت ويقل معها التركيز.

 

وقال الطبيب المتخصص في علم النوم مايك برويس: "إذا انتظرت 90 دقيقة بعد استيقاظك لشرب قهوتك الأولى، فإن تأثيرها سيكون أقوى".

 

كما أن تأجيل احتساء القهوة لما بعد الإفطار قد يكون خيارا مناسبا للأشخاص الذين يعانون اضطرابات هضمية.

 

في المقابل، أوضح الطبيب ديباك فيفيك أن ساعات الصباح الباكر هي أفضل وقت لاحتساء القهوة.

 

ما بعد الظهر

 

يصاب أغلب الأشخاص بـ"كسل ما بعد الظهر" بعد تناول الطعام، وقد يكون فنجان قهوة في منتصف النهار خيارا مناسبا لزيادة اليقظة والتركيز حتى نهاية اليوم.

 

وأوضحت الطبيبة أنجيلا هوليداي بير المتخصصة في طب النوم، أن الكافيين يمنع تدفق مادة الأدينوزين، التي تحفز الشعور بالنعاس.

 

متى يجب تجنب القهوة؟

ينصح بتجنب شرب القهوة في المساء، لأن الكافيين يبقى في الجسم لساعات، وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات النوم وقلته، إلى جانب التعب وصعوبة التركيز والاضطرابات المزاجية.

 

كما يوصى بتجنب القهوة في أوقات ارتفاع الضغط والتوتر، لأن الكافيين قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، إذ يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يزيد أعراض القلق والعصبية.

 

لكن الاستجابة للكافيين تختلف من شخص إلى آخر، فبعض الأشخاص يستطيعون شرب عدة فناجين يوميا من دون مشاكل.

 

 

Skynews
