علامات بسيطة في القدم قد تكشف عن أمراض قاتلة

2
OCTOBER
2025
حذّر أطباء من أن تغيّرات طفيفة في شكل أو حالة القدم قد تكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة، أبرزها مرض الشرايين الطرفية، أحد أخطر أمراض الأوعية الدموية.

ويؤدي هذا المرض إلى تضيق أو انسداد الشرايين المسؤولة عن إيصال الدم إلى الساقين والقدمين، ما يضعف الدورة الدموية بشكل كبير، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم خطورته، فإنه غالبا ما يبدأ دون أعراض واضحة، مما يدفع كثيرين إلى تجاهل العلامات المبكرة مثل الإرهاق أو آلام الساقين.

وقال منير حوراني، جراح الأوعية الدموية وعضو جمعية جراحة الأوعية الدموية، إن من أبرز المؤشرات على تطور المرض ظهور قروح لا تلتئم في أصابع القدم أو القدم نفسها، موضحا أن "هذه القروح تبدأ عادة كطفح جلدي صغير ثم تتحول إلى جرح مفتوح يكشف الأنسجة الرخوة أسفل الجلد، وغالبا ما تظهر عند أطراف الأظافر أو نهايات الأصابع".

أيهما أخطر.. النحافة المفرطة أم الوزن الزائد؟

وتشمل الأعراض الأخرى: فقدان الشعر في الساق والقدم، شحوب البشرة أو لمعانها، ترقّق عضلات الساق، وارتفاع حرارة القدم مقارنة ببقية الجسم. وفي المراحل المتقدمة قد يشعر المريض بآلام حادة أو حرقان في أصابع القدم حتى أثناء الراحة.

 

وتشير الدراسات إلى أن واحدا من كل 20 شخصا في الولايات المتحدة مصاب بالمرض، لكن ثلاثة من كل أربعة لا يدركون إصابتهم.

 

ويكثر ظهوره بعد سن الخامسة والستين، خصوصا لدى مرضى السكري وضغط الدم والكوليسترول والمدخنين والمصابين بالسمنة. وتظهر الإحصاءات أن 33 بالمئة من المصابين يتوفون خلال 5 سنوات من التشخيص، فيما يتعرض 20 بالمئة لنوبات قلبية أو سكتات دماغية، ويخضع نحو 150 ألف مريض سنويا لعمليات بتر.

 

ويشمل العلاج تغييرات في نمط الحياة مثل المشي المنتظم، اتباع نظام غذائي صحي، والإقلاع عن التدخين، إضافة إلى أدوية لخفض الكوليسترول والوقاية من الجلطات. أما الحالات المتقدمة فتتطلب عمليات جراحية لتوسيع الشرايين واستعادة تدفق الدم.

Skynews
