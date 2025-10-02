هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

A + A -

يبدو أن تناول مكمل غذائي يومي من مستخلص الكاكاو غني بالفلافانول يُقلل الالتهابات المرتبطة بالتقدم في العمر، وذلك بحسب نتائج جديدة من أكبر دراسة من نوعها حتى الآن.

ووفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Age and Ageing، تُضيف هذه النتائج دعمًا بيولوجيًا للأدلة السابقة التي تُشير إلى أن فلافانول الكاكاو يمكن أن يُساعد في حماية القلب، وتُشير إلى كيفية تأثير المركبات النباتية على عملية الشيخوخة من خلال تخفيف الالتهابات.

5 مؤشرات التهابية

في بحث جديد قاده فريق من مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، درس العلماء التغيرات في خمسة مؤشرات التهابية مرتبطة بالتقدم في العمر لدى المشاركين، الذين تناولوا مكملات الكاكاو يوميًا على مدى عدة سنوات. غطت البيانات 598 مشاركًا تم اختيارهم عشوائيًا من دراسة نتائج مكملات الكاكاو والفيتامينات المتعددة COSMOS، وهي دراسة كبيرة عشوائية مُضبطة بدواء وهمي، شملت 21,442 مشاركًا تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر. اختبر قسم الكاكاو في التجربة مكملًا غذائيًا يوميًا يحتوي على 500 ملغ من فلافانول الكاكاو، وضمن هذا المزيج، احتوى على حوالي 80 ملغ من مركب واحد يُسمى إبيكاتشين، والذي يُعتقد أنه أحد أهم الفلافانول لصحة القلب والأوعية الدموية.

أمراض القلب والأوعية الدموية

صرح الباحث هوارد سيسو، عالم الأوبئة المساعد في مستشفى بريغهام أند وومنز: "بدأ الاهتمام بدراسة مستخلص الكاكاو والالتهابات بناءً على انخفاض أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة به". وأضاف: "نُدرك أيضًا أهمية التداخل بين الشيخوخة الصحية وصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يُمكن أن يُؤدي الالتهاب المرتبط بالشيخوخة إلى تصلب الشرايين والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولذلك، تم بحث ما إذا كان تناول مكملات مستخلص الكاكاو لسنوات عديدة، مقارنةً بالعلاج الوهمي، يُمكن أن يُعدل الالتهابات - وتشير البيانات إلى ذلك".

3 بروتينات مؤيدة للالتهاب

في هذه الدراسة الجديدة، حلل العلماء عينات دم مأخوذة من 598 مشاركًا (متوسط أعمارهم 70 عامًا) لقياس العديد من المؤشرات الحيوية الالتهابية، هي عبارة عن ثلاث بروتينات مؤيدة للالتهابات تحديدًا hsCRP و IL-6وTNF-α، وبروتين واحد مضاد للالتهابات IL-10 وبروتين واحد وسيط للمناعة IFN-γ أو إنترفيرون غاما). بمقارنة التغيرات في هذه المؤشرات الحيوية المقاسة في البداية، والعديد من فحوصات المتابعة السنوية، ظلت المؤشرات بشكل عام ثابتة إلى حد ما، ومع ذلك، انخفضت مستويات hsCRP بشكل ملحوظ بنسبة 8.4% كل عام مقارنةً بالعلاج الوهمي.

نتيجة ذات مغزى

هذه نتيجة ذات مغزى، لأن البروتين التفاعلي سي عالي الحساسية - hsCRP - هو مؤشر التهابي يمكن أن يشير إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. في دراسات سابقة، تبين أن مستخلص الكاكاو يقلل من مؤشرات الالتهاب، والتي يراها العلماء مفتاحًا لإبطاء عملية الشيخوخة وتعزيز الشيخوخة الصحية لدى كبار السن. في هذا البحث الأخير، شهد المشاركون الذين تناولوا مكمل الكاكاو ارتفاعًا طفيفًا في مستوى إنترفيرون-γ، بمعدل أعلى بنحو 6.8% سنويًا مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي. ورغم أن إنترفيرون-γ هو بروتين إشارات مرتبط بالمناعة، إلا أن أهمية هذه الزيادة ليست واضحة تمامًا.

تعزيز المناعة

وصرح دكتور يانبين دونغ، الباحث الرئيسي ومدير معهد جورجيا للوقاية GPI، أنه تم أيضًا "ملاحظة زيادة في مستوى إنترفيرون-γ، وهو سيتوكين مرتبط بالمناعة، مما يفتح تساؤلات جديدة أمام الأبحاث المستقبلية". وأضاف: "مع أن مستخلص الكاكاو ليس بديلاً عن نمط حياة صحي، إلا أن هذه النتائج مشجعة وتُبرز دوره المحتمل في تعديل الالتهاب مع التقدم في العمر".

فلافانول من مصادر متعددة

وربطت دراسات سابقة بين مركبات الكاكاو وتحسن الذاكرة والحماية من داء السكري من النوع الثاني، بينما بحثت دراسات أخرى - بما يشمل أبحاثا نُشرت في أعوام 2016 و2019 و2023 - على وجه التحديد فيما إذا كانت فلافانولات الكاكاو قادرة على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي لدى كبار السن. وتجدر الإشارة إلى أنه في تلك الدراسات، وكذلك في تجربة كوزموس، احتوت المكملات الغذائية المصنوعة من الكاكاو على مركبات الفلافانول الموجودة أيضًا في أطعمة مثل الشاي والتوت والعنب. وبالتالي، يمكن أن تعكس النتائج الفوائد الأوسع لهذه المجموعة من المواد الكيميائية النباتية، وليس الكاكاو وحده. وتُعزز نتائج الدراسة أهمية اتباع نظام غذائي متنوع ومتنوع قائم على النباتات، خاصةً في سياق الالتهاب.