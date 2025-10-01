living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حبات قليلة من التوت الأزرق في الصغر.. يعزز صحتك مدى الحياة

1
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت دراسة أميركية جديدة أن إدخال التوت الأزرق ضمن الوجبات الأولى للأطفال الرضع يمكن أن يخفف من أعراض الحساسية ويعزز المناعة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى العملي.

 

وخلال دراسة أولية، تابع الباحثون في جامعة "كولورادو أنشوتز" ومستشفى الأطفال في كولورادو أطفالا رضعا أعمارهم بين 5 و12 شهرًا في منطقة دنفر. حيث حصل نصف الأطفال يوميا على 10 غرامات من مسحوق التوت الأزرق المجفف (يعادل نحو 60 غرامًا من التوت الطازج)، ممزوجًا مع الحليب أو الأغذية المهروسة، فيما تلقى النصف الآخر مسحوقًا بديلا لا يحتوي على أي مواد فعالة، بحسب تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

 

نتائج واعدة

ثم بعد سبعة أشهر من المتابعة، جُمعت عينات دم وبراز لمراقبة التغيرات في البكتيريا المعوية، ومؤشرات المناعة، وأعراض الحساسية. حيث كشفت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا التوت الأزرق يوميًا أظهروا تحسنًا في أعراض الحساسية الموجودة مسبقًا، وانخفاضًا في معدلات التهابات الجهاز التنفسي الجديدة، واستجابة مناعية أقوى وانخفاضًا في مؤشرات الالتهاب، إضافة إلى تغييرات إيجابية في بكتيريا الأمعاء تدعم التواصل بين الميكروبيوم والجهاز المناعي.

 

دلالات أوسع

فيما قالت المشرفة على الدراسة، الدكتورة مينغوا تانغ، وهي أستاذة مساعدة في طب الأطفال بجامعة كولورادو، إن "مجرد بضع حبات من التوت يوميًا قد تُحدث فرقًا في دعم الصحة على المدى الطويل". وأضافت أن مرحلة الرضاعة هي "نافذة حرجة"، وأن إدخال أطعمة محددة خلالها قد تكون له آثار مستدامة مع نمو الطفل.

 

وتُظهر أبحاث سابقة أن التوت الأزرق غني بمركبات "الأنثوسيانين"، وهي مواد نباتية طبيعية مسؤولة عن لونه الأزرق الداكن، وتساعد في تهدئة الالتهابات وتعزيز الاستجابة المناعية. كما أن التوت معروف بدوره في زيادة البكتيريا النافعة (مثل بيفيدوباكتيريوم) التي تُوجد طبيعيًا في حليب الأم وبعض الأطعمة المخمرة.

قيود الدراسة

لكن رغم النتائج المبشرة، يشير الباحثون إلى أن التجربة ما زالت صغيرة النطاق وتعتمد جزئيًا على تقارير الأهل، ما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الأوسع لتأكيد النتائج وتحديد المركبات المسؤولة عن التأثيرات، إلى جانب معرفة ما إذا كانت أطعمة أخرى تحقق الفوائد نفسها.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout