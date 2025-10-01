living cost indicators
ريند يقلب التواصل.. افعلها يومياً ولاحظ الفرق

1
OCTOBER
2025
تضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بحيلة انتشرت على تطبيق تيك توك تسهم في تعزيز الصحة وتحسين المزاج، لتصبح حديث الناس.

القفز 50 مرة

فقد ادعت صانعة محتوى شهيرة على "تيك توك" تُدعى كاثرين سميث، أن القفز 50 مرة فور الاستيقاظ من النوم يمنح الجسم دفعة من النشاط والطاقة وسيلاحظ الفرق من اتبع هذه العادة يومياً، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".

 

وقالت سميث في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: "ما أفعله عندما أنهض من السرير، وتُلامس قدماي الأرض، هو القفز 50 مرة. لقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن هذه الممارسة تساعد في وصول الأكسجين إلى الدماغ، من خلال زيادة تدفق الدم في الجسم وزيادة معدل ضربات القلب".

 

كذلك أكدت أن العادة الصباحية تساعد في تحفيز درجة حرارة الجسم والدورة الدموية بعد النوم.

 

وما إن انتشر المقطع حتى حقق نسب مشاهدات عالية، لكن ما زاد من شعبيته أن أكد عدد من خبراء الصحة فوائد تلك الحيلة في تعزيز الصحة والطاقة وتحسين المزاج.

 

ومِن بين أولئك الخبراء، الدكتورة مورا ماكدونالد، اختصاصية الصحة واللياقة البدنية التي قالت لشبكة "فوكس نيوز": إن فوائد القفز الصباحي مماثلة لأي شكل آخر من أشكال الحركة الصباحية، بل ستشعر بأنه أسهل بكثير.

وأضافت أنه من الأسهل بكثيرٍ النهوض من السرير والقفز 50 مرة، بدلاً من ربط حذائك الرياضي والخروج للجري أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وإجراء تمارين شاقة.

 

كذلك لفتت إلى أن نجاح هذا الروتين يكمن في سهولته، لافتة إلى أن القفز يومياً يعزز مستويات الإندورفين، وهي مادة كيميائية تُعزز المزاج وتقلل الشعور بالألم.

 

وأكدت ماكدونالد أيضاً أن فوائد هذه الممارسة لا تقتصر على الصباح، بل يمكن لأي شخص دمجها في روتينه اليومي في أي وقت يناسبه.

 

استشارة الطبيب أولاً

يذكر أنه ورغم ذلك، أوصت ماكدونالد مَن يعانون من مشاكل صحية بتوخّي الحذر من هذا التمرين، مشددة على ضرورة استشارة مقدِّم الرعاية الصحية قبل القيام به.

 

وكانت دراسةٌ نشرت عام 2015، ذكرت أن المواظبة على القفز يومياً لمدة 12 شهراً مفيدة جداً للعظام، وقالت إنه يزيد من كثافة المعادن في العظام لدى الأشخاص الذين يعانون انخفاض كتلة العظام.

