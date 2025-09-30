living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

افعلها فور استيقاظك... عادة صباحية تعزز صحتك وتنعش مزاجك

30
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتشر، في الأيام الأخيرة، الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن حيلة صباحية يمكن أن تسهم في تعزيز الصحة وتحسين المزاج؛ وهي القفز 50 مرة فور الاستيقاظ من النوم.

ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد جرى الترويج لهذه الحيلة، لأول مرة، من قِبل صانعة محتوى شهيرة على «تيك توك» تُدعى كاثرين سميث، وقد أكد عدد من خبراء الصحة فوائدها في تعزيز الصحة والطاقة وتحسين المزاج.

تقول سميث، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: «ما أفعله عندما أنهض من السرير، وتُلامس قدماي الأرض، هو القفز 50 مرة. لقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن هذه الممارسة تساعد في وصول الأكسجين إلى الدماغ، من خلال زيادة تدفق الدم في الجسم وزيادة معدل ضربات القلب».

وتضيف أن هذه العادة الصباحية قد تساعد في تحفيز درجة حرارة الجسم والدورة الدموية بعد النوم.

وأكد عدد من الخبراء صحة ما ذكرته سميث.

ومِن بين أولئك الخبراء، الدكتورة مورا ماكدونالد، اختصاصية الصحة واللياقة البدنية، والتي قالت، لشبكة «فوكس نيوز»: «فوائد القفز الصباحي مماثلة لأي شكل آخر من أشكال الحركة الصباحية، بل ستشعر بأنه أسهل بكثير».

وأضافت: «من الأسهل بكثيرٍ النهوض من السرير والقفز 50 مرة، بدلاً من ربط حذائك الرياضي والخروج للجري أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وإجراء تمارين شاقة».

وأشارت إلى أن نجاح هذا الروتين يكمن في سهولته، لافتة إلى أن القفز يومياً يعزز مستويات الإندورفين؛ وهي مادة كيميائية تُعزز المزاج وتقلل الشعور بالألم.

وأكدت ماكدونالد أيضاً أن فوائد هذه الممارسة لا تقتصر على الصباح، «بل يمكن لأي شخص دمجها في روتينه اليومي في أي وقت يناسبه».

ومع ذلك توصي ماكدونالد مَن يعانون مشاكل صحية بتوخّي الحذر من هذا التمرين، مشيرة إلى ضرورة استشارة مقدِّم الرعاية الصحية قبل القيام به.

وسبق أن ذكرت دراسةٌ، نشرت عام 2015، أن المواظبة على القفز يومياً لمدة 12 شهراً مفيدة جداً للعظام، حيث يزيد من كثافة المعادن في العظام لدى الأشخاص الذين يعانون انخفاض كتلة العظام.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout