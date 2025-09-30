افعلها فور استيقاظك... عادة صباحية تعزز صحتك وتنعش مزاجك

A + A -

انتشر، في الأيام الأخيرة، الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن حيلة صباحية يمكن أن تسهم في تعزيز الصحة وتحسين المزاج؛ وهي القفز 50 مرة فور الاستيقاظ من النوم.

ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد جرى الترويج لهذه الحيلة، لأول مرة، من قِبل صانعة محتوى شهيرة على «تيك توك» تُدعى كاثرين سميث، وقد أكد عدد من خبراء الصحة فوائدها في تعزيز الصحة والطاقة وتحسين المزاج.

تقول سميث، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: «ما أفعله عندما أنهض من السرير، وتُلامس قدماي الأرض، هو القفز 50 مرة. لقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن هذه الممارسة تساعد في وصول الأكسجين إلى الدماغ، من خلال زيادة تدفق الدم في الجسم وزيادة معدل ضربات القلب».

وتضيف أن هذه العادة الصباحية قد تساعد في تحفيز درجة حرارة الجسم والدورة الدموية بعد النوم.

وأكد عدد من الخبراء صحة ما ذكرته سميث.

ومِن بين أولئك الخبراء، الدكتورة مورا ماكدونالد، اختصاصية الصحة واللياقة البدنية، والتي قالت، لشبكة «فوكس نيوز»: «فوائد القفز الصباحي مماثلة لأي شكل آخر من أشكال الحركة الصباحية، بل ستشعر بأنه أسهل بكثير».

وأضافت: «من الأسهل بكثيرٍ النهوض من السرير والقفز 50 مرة، بدلاً من ربط حذائك الرياضي والخروج للجري أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وإجراء تمارين شاقة».

وأشارت إلى أن نجاح هذا الروتين يكمن في سهولته، لافتة إلى أن القفز يومياً يعزز مستويات الإندورفين؛ وهي مادة كيميائية تُعزز المزاج وتقلل الشعور بالألم.

وأكدت ماكدونالد أيضاً أن فوائد هذه الممارسة لا تقتصر على الصباح، «بل يمكن لأي شخص دمجها في روتينه اليومي في أي وقت يناسبه».

ومع ذلك توصي ماكدونالد مَن يعانون مشاكل صحية بتوخّي الحذر من هذا التمرين، مشيرة إلى ضرورة استشارة مقدِّم الرعاية الصحية قبل القيام به.

وسبق أن ذكرت دراسةٌ، نشرت عام 2015، أن المواظبة على القفز يومياً لمدة 12 شهراً مفيدة جداً للعظام، حيث يزيد من كثافة المعادن في العظام لدى الأشخاص الذين يعانون انخفاض كتلة العظام.