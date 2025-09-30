living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نوع من الألياف له فوائد مماثلة لأوزيمبك في إنقاص الوزن

30
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصبحت الألياف الغذائية في السنوات القليلة الماضية، بمثابة "البروتين الجديد"، إذ تُضاف إلى الأطعمة بكثرة لتغذية ميكروبيوم الأمعاء وتعزيز الصحة.

وفقًا لما نشره موقع Science Alert، نقلًا عن دورية Nutrition، تشير دراسة، أُجريت على فئران المختبر ونُشرت عام 2024، إلى أن مكملات الألياف ليست جميعها مفيدة بنفس القدر.

ويمكن لنوع من الألياف، يُسمى بيتا غلوكان، والمتوفر بكثرة في الشوفان والشعير، أن يُنظم سكر الدم ويُساعد على إنقاص الوزن لدى الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون.

واكتشف باحثون في جامعتي أريزونا وفيينا أن بيتا غلوكان يُقلل من نسبة الدهون ووزن الجسم لدى الفئران في غضون 18 أسبوعًا.

ولم تُظهر الألياف الأخرى التي اختبروها، بما يشمل دكسترين القمح والبكتين والنشا المقاوم والسليلوز، أي تأثير يُذكر، على الرغم من تغيير تركيبة ميكروبيوم الفئران بشكل ملحوظ مقارنةً بالفئران التي لم تتغذَّ على مكملات الألياف.

طب حيوي

وأوضح عالم الطب الحيوي فرانك دوكا من جامعة أريزونا قائلًا إن "الألياف مهمة ومفيدة، لكن المشكلة تكمن في وجود أنواع عديدة منها"، مضيفًا أن الدراسة هدفت إلى "معرفة نوع الألياف الأكثر فائدة لفقدان الوزن وتحسين توازن الغلوكوز في الدم، لنتمكن من توعية المجتمع والمستهلك، وكذلك قطاع الزراعة".

 

تُعد الألياف الغذائية المصدر الرئيسي للطاقة للبكتيريا التي تعيش في الأمعاء، وتقدر الكمية الموصى بها من الألياف يوميًا بـ25-30 غرامًا.

 

بيتا غلوكان فقط

وكتبت عالمة الطب الحيوي إليزابيث هوارد من جامعة أريزونا وزملاؤها، تبين أن بيتا غلوكان فقط هو الذي يزيد من عدد بكتيريا الإليبكتيريوم في أمعاء الفئران. وربطت دراسات أخرى على الفئران هذه البكتيريا بفقدان الوزن.

وأشارت إلى أنه قبل مرور 10 أسابيع، أظهرت الفئران التي تغذت على بيتا غلوكان انخفاضًا في وزن الجسم ونسبة الدهون في الجسم مقارنةً بالفئران التي تغذت على أشكال أخرى من الألياف.

 

وأفاد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يُمكن تطبيق هذه النتائج على البشر، ولكن النتائج تُشير إلى أن بعض الألياف قد تكون أكثر ملاءمة لفقدان الوزن والتحكم في الأنسولين من غيرها.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout