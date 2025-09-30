living cost indicators
العلم يحذر.. إذا تجاوز محيط رقبتك هذا القياس فأنت في خطر

يؤرق سمك الرقبة الكثيرين خاصة النساء لكن من منظور جمالي، بيد أن باحثين توصلوا مؤخرا إلى أدلة متكررة على أن سمك الرقبة ليس مجرد مشكلة جمالية، بل قد يشير أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحسب الباحثين، فمرد ذلك هو أن محيط الرقبة مؤشر مباشر على الدهون الحشوية، وهي الدهون الضارة التي تحيط بالأعضاء، ولذلك، تنشط هذه الرواسب الدهنية في النصف العلوي من الجسم، سواءً في البطن أو الرقبة، بشكل خاص. فهي تُطلق أحماضاً دهنية، وناقلات التهابية، وهرمونات قد تُجهد الأوعية الدموية وتُعطل عملية أيض السكر والدهون.

ووثق عالم الكيمياء، أحمد آل بدوي من جامعة كينغستون البريطانية على موقع "ذا كونفرزيشن" الإلكتروني، نقلا عن موقع قناة "ntv" الألمانية: "يمكن أن يكون محيط الرقبة مؤشراً بسيطاً وغير جراحي لتقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، بغض النظر عن وزن الجسم".

أي قياس؟
حسب تحليل علمي نُشر في مجلة جمعية القلب الأميركية (AHA)، يبلغ المحيط الحرج للرقبة 43 سنتيمتراً أو أكثر للرجال. أما بالنسبة للنساء، فإن الحد الحرج هو 35.5 سنتيمتر. كما أنهن مهددات بخطر أعلى خمس مرات بالإصابة باضطراب الرجفان الأذيني مقارنةً بذوي الرقبة النحيفة، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم أو محيط الخصر، وفق نتائج الدراسة العلمية. كما عانين بشكل متكرر من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وكذلك قصور القلب.

مشاكل صحية أخرى
لكن أمراض القلب والأوعية الدموية ليست هي المشكلة الوحيدة، فقد وجدت دراسات أخرى أن ازدياد محيط الرقبة يزيد أيضاً من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وسكري الحمل وانقطاع التنفس الانسدادي.

اللافت للنظر بشكل خاص هو أن المخاطر الصحية المرتبطة بمحيط الرقبة الكبير تزداد على ما يبدو حتى لدى الأشخاص الذين يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم ضمن المعدل الطبيعي، حسب الدراسة. ما يعني أنه يمكن للمرء أن يتمتع بوزن صحي وفقاً للمعايير التقليدية ومع ذلك يكون معرضًا لمخاطر صحية متزايدة بسبب محيط رقبته. لكن لا داعي للقلق لمن يقيسون رقابهم الآن ليجدوها كبيرة بشكل ملحوظ. فالمقاييس الدقيقة لم تُعتمد عالمياً بعد، وقد تختلف باختلاف العرق ونوع الجسم.

أما عن الحلول فيمكن أن تُقلل العادات البسيطة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على نوم جيد، من محيط الرقبة، وبالتالي الدهون الحشوية على المدى الطويل، مما يُقلل أيضًا من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

والرسالة الأساسية هي أن الكثير من الدهون في أي مكان ليست جيدة للقلب. فالأشخاص الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25، لديهم خطر متزايد من المشكلات التاجية، بغض النظر عن المكان الذي يحملون وزنهم فيه. ويمكن أن تزيد الدهون في الرقبة من خطر توقف التنفس أثناء النوم عن طريق المساعدة في إغلاق الشعب الهوائية في الحلق.

تمارين حركة الرقبة
وأفضل طريقة لفقدان الدهون في الرقبة أو أي دهون أخرى في جسمك هي الأكل بشكل صحيح وممارسة الرياضة. كما أن هناك بعض التمارين التي تساعد على تقوية عضلات الرقبة وقد تساعد في تحسين المرونة. وتدوير الرقبة هو واحد منها. إبقاء جسمك مستقيماً، اقلب رأسك ببطء للنظر إلى اليسار قدر الإمكان. ثم انعطف ببطء إلى اليمين. كرر خمس إلى 10 مرات.

لتحسين مرونة الرقبة وتخفيف التوتر، اجلس أو قف بشكل مستقيم، ثم قم بإمالة رأسك ببطء نحو الجانب الأيسر، محاولًا تقريب الأذن من الكتف قدر الإمكان دون رفع الكتف. حافظ على هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ، ثم عد إلى الوضع الطبيعي وكرر التمرين على الجانب الآخر.

يمكنك أيضًا أداء تمرين الإمالة الأمامية والخلفية، وذلك بإمالة الرأس إلى الخلف لبضع ثوانٍ، ثم العودة إلى الوضع المحايد. يُنصح بتكرار هذه الحركات من 5 إلى 10 مرات، مع الحفاظ على التنفس المنتظم والاسترخاء أثناء التمرين.

 

{{article.title}}
