5 وصفات مشروبات قبل النوم.. تخفض التوتر والكوليسترول

يعاني البعض من ليالٍ من الأرق بسبب التوتر المفرط أو التعرض للشاشات أو مشاكل صحية كامنة أو عادات غذائية غير صحية.

ولتجنب صعوبات النوم، هناك بعض المشروبات البسيطة والفعّالة التي يمكن أن تساعد على استعادة نوم هادئ، بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار، وهي كما يلي وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India:

1. حليب الكركم الدافئ

لتحضير هذا المشروب الكلاسيكي قبل النوم، يتم غلي الحليب في قدر، ثم يُضاف الكركم والهيل والعسل وبعدئذ يُنقع جيدًا. يحتوي الكركم في هذا المشروب على الكركمين، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

كما يساعد شرب حليب الكركم الدافئ قبل النوم على تقليل التوتر عن طريق تهدئة الجهاز العصبي وخفض مستويات الكورتيزول. ويدعم الكركم صحة القلب عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل التهاب الشرايين.

2. شاي البابونج

يُعد أحد العلاجات القديمة لعلاج التوتر وتقليل الالتهاب والمساعدة في استرخاء الأعصاب وتقليل القلق وتحسين جودة النوم. يُعرف البابونج بتأثيره المهدئ على العقل والجسم. كما يُساهم تناول كوب من شاي البابونج قبل النوم في خفض الكوليسترول عن طريق تعزيز وظائف الكبد بشكل أفضل والمساعدة في عملية التمثيل الغذائي للدهون.

3. حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز على الدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول. إضافة رشة من الهيل تُحسّن عملية الهضم وتُوفر تأثيرًا مهدئًا، مما يساعد على تهدئة التوتر. إنه مشروب صديق للقلب يعزز الاسترخاء ويخفض الكوليسترول السيئ.

4. عصير الأملا

لأن الأملا (عنب الثعلب الهندي) غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة. يساعد تناول كوب صغير من عصير الأملا الممزوج بالعسل قبل النوم على تقليل الإجهاد التأكسدي وموازنة مستويات الكورتيزول ودعم عملية التمثيل الغذائي الصحي للكوليسترول. يقوي جهاز المناعة ويعزز صحة القلب بشكل عام.

5. حليب بذور الكتان

لتحضير هذا المشروب الدافئ، يتم تحميص بذور الكتان لأنها غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف، والمعروفة بقدرتها على خفض نسبة الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب. يُنقع الحليب مع تمرة واحدة منزوعة البذور، ويُضاف مسحوق بذور الكتان إلى هذا الخليط، ويُنتج مشروبًا يساعد على خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي مع تهدئة الجسم قبل النوم. كما تساعد أحماض أوميغا-3 في تقليل التوتر والالتهابات.