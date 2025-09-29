living cost indicators
أنفلونزا أم كورونا.. كيف أفرّق عند الإصابة بالفيروسات المتشابهة؟

مع بدء فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة في بعض الأماكن، يشهد العالم موجة متصاعدة من الإصابات بالأنفلونزا وعدة متحورات من كوفيد-19، مما يشكل تحديا جديدا يجمع بين خطرين متشابهين.. الأنفلونزا وكورونا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت" Independent البريطانية، يتشارك الفيروسان في العديد من الأعراض، ما يجعل التمييز بينهما من أكثر الأمور صعوبة بالنسبة للمريض العادي الذي يبحث عن علاجات منزلية.

إلا أن هناك اختلافات في طريقة ظهور الفيروسين والمخاطر التي يشكلانها، والتي يجب علينا معرفتها لتحديد العدوى بشكل صحيح، ولضمان الحصول على علاج فعّال وتجنب المضاعفات الخطيرة لكلا الفيروسين.

كيف أعرف أنني مصاب بفيروس الأنفلونزا؟

الأنفلونزا هي عدوى تنفسية تنتشر بقوة أثناء الانتقال بين المواسم، ويمكن أن تكون أكثر إضعافا للجسم من البرد العادي. وبينما يسبب البرد العادي سيلان الأنف (الزكام) والعطس ودموع العينين وتهيجا خفيفا في الحلق، تميل الأنفلونزا إلى الظهور فجأة مع الحمى وآلام الجسم والإرهاق.

يذكر أن آلاف الأشخاص يدخلون إلى المستشفيات سنويا بسبب الأنفلونزا، حيث تشكل خطرا خاصا على كبار السن والأطفال والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو من يعانون من ضعف في أجهزة المناعة.

وبحسب الأطباء، يظل التطعيم أقوى وسيلة للدفاع، حيث تُظهر الدراسات أن اللقاحات تقلل بشكل كبير من حالات المرض الشديد ودخول المستشفى.

كيف أعرف أنني مصاب بكوفيد-19؟

لا تزال متحورات فيروس كوفيد-19 تسبب أمراضا خطيرة، خاصة بين الفئات الضعيفة صحياً. ويستمر الفيروس في التطور، حيث تنتشر المتحورات الجديدة بسهولة عبر الرذاذ التنفسي.

وتغيرت الأعراض الشائعة للمرض منذ بداية الجائحة، حيث يعاني العديد من الأشخاص الآن من أعراض تشبه البرد، مثل سيلان الأنف أو التهاب الحلق أو انسداد الجيوب الأنفية. لكن آخرين ما زالوا يصابون بحمى وقشعريرة، وسعال مستمر، وإرهاق، وصداع، وضيق في التنفس.

وقد تحدث أيضا مشاكل في المعدة مثل الغثيان والإسهال.

كما يوصي الأطباء بالانتباه إلى "بحة" الصوت التي أصبحت إحدى السمات البارزة في سلالة كورونا الحديثة التي تُعرف بـ"ستراتوس" (Stratus)، وهي تنقسم إلى متحورين XFG وXFG.3.

وعلى الرغم من أن الفيروس يُمثل نسبة كبيرة من الحالات الجديدة، فإن الخبراء غير قلقين بشأن انتشاره، مشيرين إلى أنه من الطبيعي أن تتحور الفيروسات وتتغير.

ويحق لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، ونزلاء دور الرعاية، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة، الحصول على جرعة معززة من لقاح كوفيد-19.

وبحسب الأطباء، ترتفع مستويات الإصابة بفيروسات الأنفلونزا وكوفيد-19 مع حلول فصل الشتاء، لتنضم إلى أمراض موسمية أخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) و"نوروفيروس" norovirus.

