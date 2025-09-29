living cost indicators
مكسرات وفواكه مجففة شائعة تساعد على نمو الشعر

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يُعاني الكثيرون هذه الأيام من تساقط الشعر أو فقدان حيويته. فمع التوتر والتلوث وعادات الأكل غير الصحية، أصبحت مشاكل الشعر شائعة جدًا. لكن الخبر السار، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، هو أن العلاجات الفاخرة أو المنتجات باهظة الثمن ليست ضرورية دائمًا.

إن التغييرات البسيطة في النظام الغذائي، مثل إضافة المكسرات والفواكه المجففة، يمكن أن تُحدث فرقًا ملحوظًا، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والدهون الصحية والبروتين والفيتامينات التي تُقوي بصيلات الشعر، وتُقلل من تساقطه، وتُضفي على شعرك مظهرًا أكثر حيوية، كما يلي:

1. اللوز

يُعد اللوز وجبة خفيفة رائعة ومثالية للعناية بالشعر. إنه غني بفيتامين E، الذي يُعزز الدورة الدموية في فروة الرأس. ويعني تدفق الدم بشكل أفضل حصول جذور الشعر على المزيد من العناصر الغذائية والأكسجين، مما يُساعدها على البقاء بصحة جيدة وتعزيز نموها. كما أن الدهون الصحية الموجودة في اللوز تحمي الشعر من الجفاف والتقصف.

2. الفستق

يعد الفستق من المكسرات المفيدة جدًا للشعر، لأنه مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية وفيتامين B6، وكلها تُساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس وترطيب الشعر.

إذا كان الشعر جافًا أو باهتًا، فإن إضافة الفستق إلى الوجبات الخفيفة يُمكن أن يمنحه الرطوبة والتغذية اللازمة لاستعادة حيويته. ويُساعد تناول الفستق بانتظام في الحفاظ على كثافة الشعر وترطيبه.

3. الكاجو

إن الكاجو غني بالحديد والزنك، وهما عنصران غذائيان مهمان لصحة الشعر. ويُساعد الحديد الدم على نقل الأكسجين إلى فروة الرأس، بينما يُصلح الزنك خصلات الشعر المعرضة للتكسر.

وللشعر الخفيف أو المتساقط، يُمكن لإضافة الكاجو إلى النظام الغذائي أن تُغذي جذور الشعر وتُوفر له القوة اللازمة لنمو أفضل.

4. الجوز

يُعتبر الجوز ممتازًا لجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا. فهو غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين E، مما يُساعد على تهدئة الالتهابات ودعم نمو الشعر. كما أنه يحتوي على البيوتين، الذي يُقوي الشعر من الداخل.

 

5. التمر

إن التمر طريقة لذيذة لتغذية الشعر. فهو غني بالحديد والألياف والسكريات الطبيعية التي تُغذي الجسم وتدعم نمو الشعر. يُساعد الحديد على مُكافحة تساقط الشعر، بينما تُوفر السكريات الطبيعية الطاقة لجذور الشعر.

 

يحتوي التمر أيضًا على أحماض أمينية تدعم بنية الشعر ونموه. يساعد تناوله بانتظام على مكافحة تساقط الشعر ويدعم صحة فروة الرأس.

6. الزبيب

يعتبر الزبيب فعالًا للغاية عندما يتعلق الأمر بصحة الشعر. ويبدو الزبيب كوجبة خفيفة حلوة، لكنه غني بالحديد ومضادات الأكسدة.

 

يساعد الحديد على منع ضعف الشعر وتقصفه، بينما تحارب مضادات الأكسدة التلف الناتج عن التلوث والتوتر.

