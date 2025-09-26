للحفاظ على الكلى.. 8 خيارات فطور يجب تجنّبها

A + A -

الفطور يؤثر في صحة الجسم عامةً، وبالأخص في وظائف الكلى التي تتولى تصفية الفضلات وضبط توازن السوائل والأملاح.

وبعض أطعمة الفطور الشائعة تضع ضغطا إضافيا على الكلى، خاصة لدى من يعانون ضعفا في وظائفها أو أمراضا سابقة.

وفيما يلي قائمة موجزة ومعدّلة تسهّل قراءتها ونصائح عملية لتفادي الأذى، وفقا لما نشرته "تايمز اوف إنديا".

1. اللحوم المصنعة

تحتوي على صوديوم وفوسفور عالٍ ومواد حافظة (نترات/نتريت) مرتبطة بإجهاد الكلى. للحد من الضرر اختر بروتينات طازجة قليلة الدهن أو بيضًا مسلوقًا بدلاً منها.

2. حُبوب الفطور

فيما تعتبر حبوب الفطور غنية بالسكّر وفارغة من العناصر الغذائية، إذ ترفع مخاطر السمنة ومقاومة الإنسولين، وهما عاملان يزيدان خطر أمراض الكلى.

وينصح خبراء الصحة باستبدالها بشوفان كامل الحبة أو موسلي غير مُحَلّى.

3. الزبادي المنكّه

كما يعتبر الكثيرٌ من الزبادي المنكّه خيارا غير صحي، إذ تحتوي على سكّر مضاف وفوسفات صناعي قد يخلّ بتوازن المعادن ويجهد الكلى. والأفضل تناول زبادي عادي غير محلى مع فواكه طازجة أو بذور.

4. المعجنات والمخبوزات المحلّاة

إلى ذلك تعد المعجنات مليئة بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية؛ حيث تسبب ارتفاعا سريعا في سكر الدم وتزيد الحمل على الكلى.

ومن البدائل الأفضل، مخبوزات من دقيق الحبوب الكاملة أو شوفان مخبوز منزليا بتحلية قليلة.

5. سندويشات الفطور الجاهزة

وغالبا ما تحتوي ساندويشات الفطور الجاهزة على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة واللحوم المصنعة.

والأفضل أن تحضّر ساندويشا منزليا بخبز حبوب كاملة وخضار وبروتين خفيف لتقليل الضغط على الكلى.

6. النودلز سريعة التحضير

في حين تسبب النودلز سريعة التحضير المرتفعة الصوديوم والـMSG، جفافا ورفع ضغط الدم مما يضر بالكلى.

وإن أردت نودلز، حضّرها بمرق قليل الصوديوم وخضار طازجة وبروتين خفيف.

7. عصائر الفاكهة المعلبة

كما أن معظم العصائر المعلبة تحتوي على سكريات مضافة وتفتقر للألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، مما يسرّع مشاكل الوزن والتمثيل الغذائي ويجهد الكلى.

والخيار الأفضل: فاكهة كاملة أو عصير طازج قليل السكر.

8. الفطائر والوافل المغمورة بالشربات

أما الفطائر والوافل فهي مصنوعة من دقيق مكرر ومغطاة بشراب غني بالسكّر (شراب الذرة عالي الفركتوز)، ما يزيد من خطر ارتفاع سكر الدم والسمنة وإجهاد الكلى.

والبدائل تشمل حبوب كاملة أو فطائر شوفان مع قليل من الفاكهة الطازجة وزبادي عادي.