living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للحفاظ على الكلى.. 8 خيارات فطور يجب تجنّبها

26
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الفطور يؤثر في صحة الجسم عامةً، وبالأخص في وظائف الكلى التي تتولى تصفية الفضلات وضبط توازن السوائل والأملاح.

 

وبعض أطعمة الفطور الشائعة تضع ضغطا إضافيا على الكلى، خاصة لدى من يعانون ضعفا في وظائفها أو أمراضا سابقة.

 

وفيما يلي قائمة موجزة ومعدّلة تسهّل قراءتها ونصائح عملية لتفادي الأذى، وفقا لما نشرته "تايمز اوف إنديا".

 

1. اللحوم المصنعة

تحتوي على صوديوم وفوسفور عالٍ ومواد حافظة (نترات/نتريت) مرتبطة بإجهاد الكلى. للحد من الضرر اختر بروتينات طازجة قليلة الدهن أو بيضًا مسلوقًا بدلاً منها.

 

2. حُبوب الفطور

فيما تعتبر حبوب الفطور غنية بالسكّر وفارغة من العناصر الغذائية، إذ ترفع مخاطر السمنة ومقاومة الإنسولين، وهما عاملان يزيدان خطر أمراض الكلى.

 

وينصح خبراء الصحة باستبدالها بشوفان كامل الحبة أو موسلي غير مُحَلّى.

 

3. الزبادي المنكّه

كما يعتبر الكثيرٌ من الزبادي المنكّه خيارا غير صحي، إذ تحتوي على سكّر مضاف وفوسفات صناعي قد يخلّ بتوازن المعادن ويجهد الكلى. والأفضل تناول زبادي عادي غير محلى مع فواكه طازجة أو بذور.

 

4. المعجنات والمخبوزات المحلّاة

إلى ذلك تعد المعجنات مليئة بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية؛ حيث تسبب ارتفاعا سريعا في سكر الدم وتزيد الحمل على الكلى.

 

ومن البدائل الأفضل، مخبوزات من دقيق الحبوب الكاملة أو شوفان مخبوز منزليا بتحلية قليلة.

 

5. سندويشات الفطور الجاهزة

وغالبا ما تحتوي ساندويشات الفطور الجاهزة على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة واللحوم المصنعة.

 

والأفضل أن تحضّر ساندويشا منزليا بخبز حبوب كاملة وخضار وبروتين خفيف لتقليل الضغط على الكلى.

 

6. النودلز سريعة التحضير

في حين تسبب النودلز سريعة التحضير المرتفعة الصوديوم والـMSG، جفافا ورفع ضغط الدم مما يضر بالكلى.

 

وإن أردت نودلز، حضّرها بمرق قليل الصوديوم وخضار طازجة وبروتين خفيف.

 

7. عصائر الفاكهة المعلبة

كما أن معظم العصائر المعلبة تحتوي على سكريات مضافة وتفتقر للألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، مما يسرّع مشاكل الوزن والتمثيل الغذائي ويجهد الكلى.

 

والخيار الأفضل: فاكهة كاملة أو عصير طازج قليل السكر.

 

8. الفطائر والوافل المغمورة بالشربات

أما الفطائر والوافل فهي مصنوعة من دقيق مكرر ومغطاة بشراب غني بالسكّر (شراب الذرة عالي الفركتوز)، ما يزيد من خطر ارتفاع سكر الدم والسمنة وإجهاد الكلى.

 

والبدائل تشمل حبوب كاملة أو فطائر شوفان مع قليل من الفاكهة الطازجة وزبادي عادي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout