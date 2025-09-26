living cost indicators
السكوالين... صديق البشرة المثالي مع استقبال الخريف

26
SEPTEMBER
2025
يُصنّف السكوالين كأحد المكونات الطبيعية الموجودة في دهون البشرة، وقد أصبح متوفراً اليوم بصيغة نباتية تزداد شعبيتها في مجال العناية التجميليّة. فما هي خصائصه وفوائده للبشرة، خصوصاً مع بداية فصل الخريف؟

ترطيب عميق وحماية للبشرة

يُعدّ السكوالين من أفضل المكوّنات المُرطّبة، إذ يعمل على الاحتفاظ بالرطوبة داخل البشرة، ما يجعله خياراً مثالياً لمكافحة الجفاف الذي يرافق تغيّر الفصول. وهو النسخة المهدرجة والمستقرّة من السكوالين الطبيعي، ما يمنحه قدرة على ترطيب البشرة بعمق دون التسبّب بانسداد المسام، ويُشكّل بديلاً مثالياً للمنتجات البيتروكيماوية مثل المراهم. كما يساهم في تحسين مرونة الجلد، وتقوية حاجزه الواقي، وحمايته من الأكسدة والالتهابات.

يمكن استخدام السكوالين بمفرده أو ضمن تركيبات غنيّة بمكونات أخرى، وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، لكن فعاليته تكون أوضح على البشرة العادية إلى الجافة أو الباهتة التي تحتاج إلى استعادة نضارتها واحتفاظها بالماء داخل الخلايا.

 

زيت الزيتون مصدره الأساسي

يُستخرج السكوالين النباتي غالباً من زيت الزيتون، ويُعتبر هيدروكربوناً شفافاً وعديم الرائحة، يندمج بسهولة مع الغشاء الدهني المائي للبشرة. والجدير بالذكر أن زهم البشرة يتكوّن طبيعياً من حوالي 15% من السكوالين، الذي يُشكّل حاجزاً يحميها من الجفاف وفقدان الرطوبة.

 

فوائده في مستحضرات التجميل

يدخل السكوالين النباتي في تركيبة العديد من الكريمات المرطبة بفضل دوره في منع فقدان الماء عبر الجلد وتحسين مرونة الأنسجة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز امتصاص المكونات النشطة الأخرى. كما يُستخدم في بعض أنواع الشامبو وأقنعة الشعر لترطيبه وزيادة حجمه من دون أن يترك ملمساً دهنياً.

 

مكوّن يتناغم مع غيره

يؤكد خبراء الجلد أن السكوالين فعّال حتى بتركيزات منخفضة تتراوح بين 3 و10%. أما عند استخدامه بتركيزات أعلى، فيقدّم ترطيباً مكثفاً ويساعد في مكافحة علامات الشيخوخة. وغالباً ما يُمزج مع حمض الهيالورونيك، إذ يتكاملان في تعزيز الترطيب: فالأول يجذب الماء إلى الجلد، بينما يحافظ الثاني عليه داخل الخلايا.

 

ويُنصح أصحاب البشرة الدهنية أو المعرّضة لحب الشباب بالاكتفاء بحمض الهيالورونيك، فيما يُوصى باستخدام السكوالين بمفرده على البشرة الجافة أو شديدة الجفاف.

