بينها البطيخ.. أفضل 4 فواكه لصحة القلب

الحفاظ على صحة القلب يعد أمراً بالغ الأهمية، ويبدأ ذلك من النظام الغذائي اليومي إذ تلعب الفواكه والخضراوات دوراً جوهرياً في صحة القلب لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض الكوليستيرول، تنظيم ضغط الدم، تحسين وظيفة الأوعية الدموية، وغيرها من الفوائد.

كقاعدة عامة، احرص على تناول ما يعادل كوبين ونصف من الخضراوات وكوبين من الفاكهة على الأقل يومياً كجزء من نظام غذائي صحي.

ومع تعدد فوائد كل الخضراوات والفواكه إلا أن بعض الفواكه يقدم فوائد إضافية للقلب، وفق موقع "فيري ويل هيلث":

- البطيخ

يعرف البطيخ بأنه "صديق للقلب" لكثرة فوائده واحتوائه على مستويات عالية من الليكوبين والسيترولين والبوتاسيوم. وقد رُبط الليكوبين، وهو صبغة كاروتينويدية مسؤولة عن لون البطيخ الزاهي، بانخفاض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أما السيترولين، وهو حمض أميني موجود بكثرة في البطيخ، فيتحول إلى أرجينين في الجسم، ما يعزز تمدد الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية. كما يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على وظائف القلب السليمة، مما يدعم صحة القلب بشكل أكبر.

- التفاح

التفاح غني بالألياف والبوليفينولات، وهي مركبات موجودة في بعض الفواكه والخضراوات المعروفة بدعمها لصحة القلب.

فقد توصلت دراسة نُشرت عام 2020 في المجلة الأميركية للتغذية السريرية إلى أن تناول تفاحتين يومياً يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليستيرول في الدم.

ويعد تناول التفاح النيء إحدى طرق الاستمتاع بهذه الفاكهة الموسمية، لكن يمكن أيضاً تجربة التفاح المخبوز مع رشة من القرفة وجوزة الطيب.

- العنب

يبدو أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في العنب، بما في ذلك الريسفيراترول والأنثوسيانين، تحمي القلب عن طريق خفض الكولستيرول والدهون الثلاثية، ومقاومة الالتهابات، حسب دراسة "المغذيات".

وتتركز هذه المواد بشكل رئيسي في قشر الفاكهة، وفقاً لموقع "توداي دوت كوم".

كما أظهر تحليل لتجارب عشوائية محكومة أن تناول العنب يومياً يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأول في قراءة ضغط الدم، "بشكل ملحوظ".

كذلك تشير جمعية القلب الأميركية إلى أن العنب والزبيب يحتويان على البوتاسيوم لتنظيم ضغط الدم.

وأوصى الخبراء بتناول العنب الأخضر والأحمر.

- الأفوكادو

عندما يسأل المرضى الأطباء عن الفاكهة التي يجب عليهم تناولها لصحة القلب، يرتبكون عندما يقولون لهم تناولوا الأفوكادو والزيتون.

فخبراء القلب يقولون: هذان من الفواكه، وعصيرهما صحي للغاية، زيت الزيتون وزيت الأفوكادو".

وأكدت ناتالي ريزو، اختصاصية التغذية الأميركية، أن هناك وفرة من الأبحاث التي تربط الأفوكادو بصحة القلب. فهو غني بالدهون المفيدة، وبديل جيد للزبدة.

كما استشهدت ريزو بمراجعة لدراسات وجدت أن تناول الأفوكادو مرتين يومياً ضمن نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليستيرول يمكن أن يساعد في خفض الكولسترول الكلي والكولسترول الضار. كذلك أوصت دراسة منفصلة بأن زيادة تناول الأفوكادو مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وختمت ريزو بالقول إنه من الممكن الإفراط في تناول الأفوكادو، مشددة على أن الالتزام بثلث الثمرة يومياً سيحافظ على مستوى السعرات الحرارية ويضمن عدم تسببها في زيادة الوزن.