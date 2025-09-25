living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يمكن لحفنة من الجوز أن تؤثر على نومك وتركيزك؟

25
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت دراسة حديثة أن التناول اليومي لحفنة من الجوز مع وجبة العشاء، يمكن أن تحسن جودة النوم ومدته، وتزيد التركيز والانتباه نهارا.

ويحتوي الجوز على مركبات صديقة للنوم، مثل الميلاتونين، الذي يسهل الخلود إلى النوم ويطيل مدته.

الدراسة المنشورة في مجلة "فود آند فنكشن" وجدت أن تناول 40 غراما من الجوز قبل النوم، لمدة ثمانية أسابيع حسّن من إنتاج هرمون الميلاتونين، كما حسّن من جودة النوم، وزاد الانتباه خلال النهار، لدى الشباب البالغين.

وقالت مؤلفة الدراسة ماريا إزكييردو بوليدو، أستاذة علوم الغذاء وفن الطهي بجامعة برشلونة: "تعد دراستنا الأولى التي قدّمت دليلا تجريبيا عبر تدخل غذائي، يظهر علاقة سببية بين الاستهلاك اليومي للجوز وتحسن جودة النوم"، وفقا لما نقلته مجلة "هيلث".

وللتأكد من العلاقة بين الجوز والنوم، جند الباحثون 76 شابا تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما، للمشاركة في التجربة التي استمرت 18 أسبوعا.

وقسّم المشاركون إلى مجموعتين: الأولى تناولت 40 غراما من الجوز مع العشاء يوميا، بينما لم تتناول المجموعة الأخرى أي نوع من المكسرات.

وبعد الدراسة، لاحظ الباحثون زيادة كبيرة في إنتاج هرمون الميلاتونين المسائي، وأن المشاركين استغرقوا وقتا أقل للنوم، وسجلوا درجات أعلى في جودة النوم، كما أبلغوا عن نعاس أقل خلال فترات النهار.

إلا أن للدراسة قيودا، منها صغر حجمها، وعدم وضوح تأثير النظام الغذائي المتبع من طرف المشاركين على النتائج.

كما قام الباحثون بتحليل مركبات صديقة للنوم في الجوز، فوجدوا أنه في كل حصة يحتوي الجوز في المتوسط على 84.6 ملليغرام من "التريبتوفان"، و118 نانوغراما من "الميلاتونين"، ونسبة من الأحماض الأمينية المنافسة.

وأوضحت الأخصائية في طب النوم السلوكي، دانيلا ماركيتي، أن هذه المركبات تؤثر على هرموني الميلاتونين والسيروتونين المرتبطين بالنوم.

 

وبينت ماركيتي أن الميلاتونين، المعروف باسم "هرمون النوم"، يرتفع في المساء ويرسل إشارات إلى الدماغ بأنه قد حان وقت النوم، مضيفة "يمكن لتناول أطعمة غنية بهذا الهرمون أن يعزز هذه الإشارات لمساعدة الجسم على الاسترخاء والاستعداد للنوم".

 

وينصح الأطباء بتناول الجوز كوجبة خفيفة ضمن نظام غذائي صحي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout