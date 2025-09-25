6 أنواع تفاح تعزز الهضم وصحة القلب وضبط السكر

A + A -

يُعتبر التفاح من أكثر الفواكه فائدة للصحة، فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. ورغم أن جميع أنواعه مفيدة، فإن بعض الأصناف تمنح فوائد إضافية مميزة، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي.

تفاح «ريد ديليشس»

توفر الحبة المتوسطة منه أكثر من 17 في المائة من الاحتياجات اليومية للألياف. كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين التي تحارب الالتهابات وتقلل خطر أمراض القلب.

تفاح «غالا»

تناوله بانتظام قد يخفض مستويات البروتين المتفاعل C (CRP)، وهو مؤشر للالتهابات المرتبطة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

تفاح «فوجي»

غني بألياف البكتين التي تعمل كـ«بريبايوتك»، ما يساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء النافعة. أظهرت دراسات أن استهلاكه يرفع نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة في الجسم.

تفاح «هانيكريسب»

يشتهر بطعمه الحلو ويحتوي على أعلى نسب من مضادات الأكسدة، ومنها الفلوريدزين الذي قد يساهم في خفض امتصاص الغلوكوز من الطعام، ما يجعله مفيداً لمرضى السكري.

تفاح «رينيتا كندا»

رغم أنه أقل شهرة، فإن الدراسات بيّنت أن تناوله بانتظام يخفض الكوليسترول الكلي و«الضار»، مما يحمي من تصلب الشرايين.

تفاح «غراني سميث»

ذو طعم حامض ويُعد خياراً مثالياً لمرضى السكري؛ إذ يحتوي على أقل نسبة سكر مقارنة بالأصناف الأخرى، إضافة إلى الألياف والمغذيات.

إضافةً إلى كونه وجبة خفيفة مثالية، يمكن إدخال التفاح إلى النظام الغذائي عبر إضافته إلى السلطات، والمخبوزات، أو تناوله مع زبدة المكسرات. وللحصول على الفوائد كاملة يُنصح بعدم تقشير قشرته الغنية بالألياف.