أسرار نظام غذائي لعلاج التهاب المفاصل

24
SEPTEMBER
2025
يُعد التهاب المفاصل من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم، إذ يُسبب آلاماً وتيبساً وتورماً يعيق الحركة ويُضعف جودة الحياة.

 

ويشمل هذا المرض أنواعاً شائعة، مثل التهاب المفاصل العظمي والروماتويدي والصدفي. وبرغم عدم وجود علاج نهائي، فإن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في التخفيف من الأعراض، إلى جانب الأدوية والعلاج الطبيعي، وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India.

 

ووفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل الأميركية، فإن بعض الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية المضادة للالتهابات، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات والخضراوات الورقية والحبوب الكاملة، تساهم في خفض الالتهاب، وتخفيف الألم، وتعزيز صحة المفاصل.

أطعمة تدعم صحة المفاصل

• الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل، وهي غنية بأحماض أوميغا-3 التي تقلل البروتينات الالتهابية وتخفف تيبّس المفاصل وآلامها، خصوصًا لدى مرضى الروماتويد.

 

• الفاصوليا: وهي إحدى الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين وتُسهم في خفض مستويات البروتين المتفاعل سي (CRP) المرتبط بالالتهابات. كما تُعد بديلاً صحياً للحوم، وتدعم صحة القلب واستقرار السكر في الدم.

 

• المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز والفستق وبذور الكتان والشيا، وهي مصادر للدهون الصحية وأوميغا-3 والمعادن التي تدعم قوة العظام وتُقلل الالتهاب. ولأنها غنية بالسعرات الحرارية، يُنصح بتناول كميات صغيرة منها.

• الفاكهة والخضراوات: مثل التوت والفراولة اللذين يوفّران مضادات أكسدة تُصلح تلف الخلايا. والخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي الغنية بفيتامين K والكالسيوم. والحمضيات كالبرتقال والليمون التي تُوفر فيتامين C اللازم لإنتاج الكولاجين.

 

• الزنجبيل والثوم: يحتويان على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تُخفف آلام المفاصل وتيبسها.

 

• الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، وهي تُخفض مستويات CRP وتُحافظ على استقرار سكر الدم.

 

• زيت الزيتون البكر الممتاز: وهو غني بمضادات الأكسدة ومركب الأوليوكانثال الذي يعمل بطريقة مشابهة لبعض المسكنات.

 

• الشاي الأخضر: والذي يحتوي على البوليفينولات التي تحمي الغضروف من التآكل وتُساعد على مرونة المفاصل.

أطعمة تفاقم الالتهاب

في المقابل، هناك أطعمة تزيد من حدة الالتهاب وتفاقم الأعراض، وأبرزها:

 

الأطعمة المقلية، والأطعمة المصنعة والمليئة بالسكريات، واللحوم الحمراء والمصنّعة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والدهون المتحولة، والتبغ، والكربوهيدرات المُكررة.

 

 

العربية
{{article.title}}
