مسؤول روسي: بدء العلاج باللقاح المضاد للسرطان خلال 6 أسابيع

أفادت وسائل الإعلام الروسية، الأربعاء، أن العلماء الروس أصبحوا مستعدين لبدء علاج المرضى بلقاح mRNA الروسي للسرطان.

وأعلن ألكسندر غينزبورغ، مدير مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن العلماء الروس مستعدون لبدء العلاج باللقاح الروسي خلال الأسابيع الستة المقبلة، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" للأنباء.

وخلال جلسة نقاش بعنوان "تاريخ الريادة الروسية في العلوم والتكنولوجيا الطبية"، صرح ألكسندر غينزبورغ بأن الفريق البحثي اختار بالفعل مجموعة من المرضى وحدد بياناتهم الجينية الفردية، مؤكداً أنهم جاهزون لبدء العلاج في غضون ستة أسابيع بجهود مشتركة.

وأوضح أن العلاج التجريبي سيُطبق على مرضى سرطان الجلد (الميلانوما)، باستخدام لقاح مطور في مركز غاماليا يعتمد على مستضدات مبتكرة. ويتميز هذا اللقاح بكونه شخصيا، بمعنى أنه يُصمم بشكل خاص لكل مريض على حدة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا محوريا في هذه العملية، حيث يقوم بتحليل مؤشرات الورم ووضع "خريطة" للدواء المستقبلي، ليعمل بعدها المتخصصون على تحضير اللقاح خلال أسبوع واحد فقط.