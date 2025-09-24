5 طرق ذكية لاستخدام قشور الجزر

A + A -

يُعد الجزر عنصرًا أساسيًا في كل المطابخ تقريبًا، ولكن غالبًا ما ينتهي المطاف بقشوره في سلة المهملات، بدون أي تفكير. أما الجديد، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، فإن تلك الطبقات الخارجية الرقيقة غنية بالعناصر الغذائية، ويمكن إعادة استخدامها بطرق ذكية ومستدامة.

تُبرز الأبحاث المنشورة في "الدورية الدولية لعلم الأدوية والبحوث الكيميائية النباتية" أن قشور الجزر غنية بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفيتامينات الأساسية، مما يجعلها أكثر من مجرد نفايات مطبخ.

ومع تزايد الوعي باستدامة الغذاء، يتم اكتشاف طرق ذكية لإعادة استخدام بقايا الخضراوات. من تجارب المطبخ إلى علاجات العافية والبستنة الصديقة للبيئة، يمكن لقشور الجزر أن تفعل أكثر بكثير مما يتوقعه الكثيرون. وفيما يلي 5 طرق لاستخدام قشور الجزر في الطهي والبستنة والصحة العامة:

1- في الحساء والمرق

بدلاً من التخلص من قشور الجزر، يمكن إضافتها مباشرةً إلى الحساء أو اليخنات أو مرق الخضار. فهي تُضفي حلاوة طبيعية ونكهة مميزة، مع تعزيز القيمة الغذائية للوجبة. ينصح الطهاة عادةً بغسل الجزر جيدًا قبل تقشيره لضمان نظافة القشور وسلامتها. كما يمكن تجفيفها وطحنها حتى تصبح مسحوقًا لرشها على أطباق الكاري والصلصات للحصول على فوائد غذائية غنية.

2- في وجبات خفيفة صحية

يمكن تحويل قشور الجزر إلى وجبة خفيفة مقرمشة خالية من الشعور بالذنب. ببساطة، يمكن خلطها مع زيت الزيتون والملح والتوابل قبل خبزها حتى تصبح مقرمشة.

تُعد رقائق قشور الجزر بديلاً صحيًا لرقائق البطاطس المعبأة، حيث توفر الألياف ومضادات الأكسدة دون سعرات حرارية إضافية.

3- في العصائر

يمكن لمن يعصرون الجزر لمشروب منعش الاستفادة من القشور، عن طريق إضافتها مباشرةً إلى العصارة أو الخلاط بما يزيد من تناول الألياف ويقلل من هدر الطعام.

4- في تسميد وتغذية النباتات

تُعد قشور الجزر إضافة رائعة لأكوام السماد. فهي غنية بالمواد العضوية، وتتحلل بسرعة وتوفر العناصر الغذائية الأساسية للتربة. يخلط البستانيون عادة قشور الجزر مع بقايا الخضراوات الأخرى لتكوين سماد متوازن يُثري نمو النباتات. ومع مرور الوقت، يدعم السماد الطبيعي تربة أكثر صحة ومحاصيل أقوى، مما يقلل الحاجة إلى الأسمدة الكيمياوية. كما يُساعد استخدام قشور الجزر في التسميد على تقليل نفايات المطبخ، مما يجعلها ممارسة صديقة للبيئة تُفيد الحديقة والبيئة، على حد سواء.

إلى جانب التسميد، يُمكن أيضًا استخدام قشور الجزر مباشرةً في التربة بالقرب من النباتات. أثناء تحللها، تُطلق قشور الجزر البوتاسيوم ومعادن أخرى تُعزز نمو الجذور وتُحسّن مناعة النباتات.

5- في علاج البشرة والأمعاء

تحتوي قشور الجزر على مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، والتي يُمكن أن تُعزز صحة البشرة. يصنع بعض الأشخاص أقنعة للوجه في المنزل عن طريق مزج قشور الجزر مع العسل أو الزبادي للحصول على إشراقة طبيعية.

وعلى الرغم من أنها ليست بديلاً عن العناية بالبشرة الاحترافية، إلا أنه يمكن اعتبارها علاجًا منزليًا مستدامًا. تُساعد الألياف الموجودة في قشور الجزر، عند تناولها، على الهضم وتعزز صحة الأمعاء.