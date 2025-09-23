4 خطوات فعالة لتجنب زيادة الوزن

A + A -

تدّعي كثير من الحميات الغذائية والمكملات الغذائية وبدائل الوجبات أنها تضمن إنقاصاً سريعاً للوزن، لكنها تفتقر إلى أي دليل علمي. قد يلاحظ الناس نتائج أفضل بتغيير نمط حياتهم، كممارسة الرياضة بانتظام.

وعلى الرغم من أن المكملات الغذائية والأنظمة الغذائية وبدائل الوجبات قد لا تُقدم طريقة آمنة أو فعالة لإنقاص الوزن، فإن الأبحاث العلمية تدعم بعض الطرق الأخرى لإنقاص الوزن.

تشمل هذه الطرق ممارسة الرياضة بانتظام، وتتبع السعرات الحرارية، والصيام المتقطع، وتقليل كمية الكربوهيدرات في النظام الغذائي، وفقاً لما ذكره موقع «ميديكال نيوز توداي» المَعنيّ بالرعاية الصحية.

وفيما يلي بعض الخطوات التي تساعد في رحلة إنقاص الوزن وتجنب زيادته.

طريقة تناول الطعام

عليك أن تتناول الطعام على فترات متقطعة بكميات قليلة، فذلك يساعد على تجنب زيادة الوزن، كما أوضحت بعض الدراسات أن تناول الطعام دفعة واحدة يؤدي إلى مشكلات متعددة بالجهاز الهضمي؛ ما يؤثر في عملية إنقاص الوزن، ويقول الأطباء إن انتفاخ البطن له علاقة مباشرة بطريقة تناول الطعام وكميته؛ حيث إن كثيراً من المرضى يشتكون من الانتفاخ رغم أنهم لا يتناولون الطعام طوال اليوم، لكنهم يتناولون كميات كبيرة في وجبة العشاء فقط.

النوم

عليك أن تعطي النوم أولوية في روتينك اليومي؛ فقد كشفت دراسة حديثة أن إنقاص الوزن مرتبط مباشرة بساعات النوم؛ فالأشخاص الذين لا ينامون بانتظام تصعب عليهم عملية حرق الدهون. وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون كثيراً يحرقون الدهون بشكل أسرع، وأن عملية التخلص من الدهون الزائدة داخل الجسم تحتاج من الشخص النوم ساعات كافية، أي ما لا ينقص عن 8 ساعات يومياً. كما أشارت الدراسة إلى أن نقص النوم يبطئ الدورة الدموية في الجسم؛ ما يؤدي بدوره إلى إبطاء عملية حرق الدهون.

أدوات الطعام

عليك الاعتماد على استخدام عيدان الطعام أو ملاعق وشوك صغيرة عند تناول وجباتك اليومية، للتحكم في كميات الطعام والمكونات الصحية التي تتناولها، وكذلك الأطباق المقسمة التي تساعد على تحديد حصص البروتين والخضراوات والحبوب، والموازين الرقمية لقياس المكونات بدقة، بالإضافة إلى تناول أطعمة غنية بالألياف وقليلة السعرات مثل الخضراوات الورقية والبروتينات الخفيفة والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة المقلية والمصنعة.

قياس وزنك

عادةً ما يكون الصباح الباكر هو أفضل وقت للحصول على أدق قراءة لوزن الجسم، أي بعد الاستيقاظ وإفراغ المثانة من البول، وبارتداء ملابس خفيفة جداً، وقبل أن تأكل أو تشرب أي شيء. ومع مرور ساعات اليوم، توقع زيادة الوزن الخاص بك بعد تناول وجبة كبيرة أو شرب الماء؛ حيث إن قياس وزن الجسم يجب أن يكون بارتداء أقل ما يُمكن من الملابس. وعند اختلاف نوعية الملابس خلال ساعات اليوم، قد تختلف نتائج قياس وزن جسمكِ. وعند الوقوف على الميزان، يجب أن يكون ذلك بشكل متوازن يقع فيه ضغط وزن الجسم بالتساوي على القدمين كلتيهما. وعند اختلاف اعتماد الجسم على إحدى القدمين دون أخرى، يُلاحظ اختلاف في قراءة الميزان. ويجدر التأكيد من «تصفير» الميزان (وضع المؤشر على الصفر) قبل الوقوف عليه، سواء كان الميزان تقليدياً أم رقمياً.