عدم تنظيف الأسنان قد يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.. دراسة تكشف

22
SEPTEMBER
2025
يعتبر تنظيف الأسنان ضرورياً للحفاظ على صحة الفم والوقاية من تسوس الأسنان والتهابات اللثة. كما أن الاهتمام بصحة الفم يرتبط بالصحة العامة، حيث قد تتسبب بكتيريا الفم في مشاكل صحية لا تخطر على بال.
 
إذ أشارت دراسة جديدة إلى أن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة قد يزيد بـ3 مرات خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.
 
البكتيريا الضارة
في التفاصيل اكتشف الباحثون التابعون لكلية الطب في جامعة نيويورك أن البكتيريا الضارة التي تنشأ في الفم نتيجة عدم تنظيف الأسنان بانتظام يمكن أن تنتقل عبر اللعاب إلى البنكرياس، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
واختبرت الدراسة 122 ألف شخص، وحددت 3 مسببات مختلفة لأمراض اللثة، و21 نوعاً من البكتيريا، و4 أنواع من الفطريات.
 
كما قيّمت الدراسة، على مدى 8 سنوات، البكتيريا والفطريات التي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بسرطان البنكرياس.
 
فيما أصيب 445 مشاركاً بسرطان البنكرياس، وجرت مطابقة نتائج عينات اللعاب لديهم بتلك الخاصة بـ445 شخصاً لم يصابوا بالسرطان.
 
8 أنواع بكتيريا فموية
وقال الباحثون في استنتاجهم إن "مسببات أمراض اللثة البكتيرية الفموية (P. gingivalis وE. nodatum وP. micra) ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس".
 
كما أضافوا أن "مسحاً شاملاً للبكتيريا كشف عن 8 أنواع بكتيريا فموية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، و13 بكتيريا فموية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة به"، مردفين أنهم توصلوا أيضاً إلى نوع واحد من الفطريات، يُعرف باسم "المبيضات"، يرتبط بشكل خاص بسرطان البنكرياس.
 
ونتيجة لذلك، شدد الباحثون على أن بكتيريا وفطريات الفم تعد عوامل خطر رئيسية في الإصابة بسرطان البنكرياس.
 
كما كتبوا في دراستهم، التي نشرت في مجلة "جاما" أنه "بات واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة قد لا يساعد فقط في الوقاية من أمراض اللثة، بل قد يحمي أيضاً من السرطان".
 
كذلك ختموا قائلين إن هذه النتائج قد تمكّن أطباء الأورام في المستقبل من تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس، مما يساعد في الوقاية من المرض بشكل أفضل.
 
ما هي أعراضه؟
يشار إلى أن سرطان البنكرياس يعد من أقل أنواع السرطان من حيث معدلات النجاة، ويعود ذلك لحد كبير إلى أنه غالباً ما يُشخّص في مرحلة متأخرة.
 
أما أعراضه فتشمل اليرقان (اصفرار بياض العينين أو الجلد)، وحكة الجلد، ولون البول الداكن، وشحوب لون البراز، وفقدان الشهية أو فقدان الوزن المفاجئ، ونقص الطاقة والتعب، وارتفاع درجة الحرارة، والغثيان، والإسهال، أو الإمساك، وألماً في أعلى البطن والظهر.
العربية
