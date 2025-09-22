living cost indicators
في كل بيت.. هذه المادة "خطيرة جدا" على صحة الأطفال

22
SEPTEMBER
2025
حذر تحليل لدراسات حديثة نشر، اليوم الاثنين، من تعرض الأطفال للمواد البلاستيكية في سن مبكرة، مشيرا أن ذلك يشكل خطورة كبيرة على صحتهم.

وأظهر تحليل لمئات الدراسات الحديثة، نشر في مجلة "ذا لانسيت لصحة الطفل والمراهقين"، أن التعرض المبكر لمواد كيميائية موجودة في البلاستيك يمكن أن يسبب مخاطر صحية بالغة للأطفال تستمر حتى ما بعد مرحلة البلوغ.

وركزت المراجعة، التي وجدت أن الأطفال يواجهون خطرا بالغا من البلاستيك الموجود في البيئة، على ثلاث فئات من تلك المواد في البلاستيك، وهي الفثالات، التي تجعل البلاستيك مرنا؛ والبيسفينولات، التي توفر له القوة؛ ومواد البولي فلورو ألكايل، التي تجعله مقاوماً للحرارة وطارداً للماء.

وتوجد هذه المواد الكيميائية في منتجات الاستخدام اليومي مثل مواد تغليف الطعام ومستحضرات التجميل، وفق ما أفاد المؤلف الرئيسي ليوناردو تراساندي، أستاذ طب الأطفال في كلية الطب "إن واي يو جروسمان" في نيويورك.

وعلى سبيل المثال، فإن تسخين البلاستيك في الميكروويف يمكن أن يطلق ميكروبلاستيكات وجسيمات نانوية قد يتم ابتلاعها لاحقا.

 

Skynews
