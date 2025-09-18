living cost indicators
رشفة ليلاً قد تضرك.. العلم يحذر من وضع كأس ماء بجوار السرير

18
SEPTEMBER
2025
لكل منا عادات نحرص عليها يومياً سواء عند الاستيقاظ صباحاً أو عند الخلود للنوم، لكن بعض هذه العادات تحمل أحياناً في طياتها مخاطر لا نعلم عنها شيئاً.

فإذا كنت ممن يحرصون على وضع كوب ماء بجوار السرير ليلا تحسبا للشعور بالعطش المفاجئ أو لتناول الأدوية، فعليك بالحذر لأنها عادة ربما تضرك.

حيث حذر خبراء الصحة من أن ترك الماء مكشوفا طوال الليل قد يجعله عرضة للغبار والجسيمات الدقيقة وحتى البكتيريا، ما قد يؤثر على جودته وطعمه.

كما أن دراسات حديثة أوضحت أن المياه الراكدة قد تشجع على نمو الميكروبات وتغير تركيبها الكيميائي، وهو ما يفسر الطعم "الباهت" أو "المتغير" للماء في الصباح.

كما أن شرب مثل هذا الماء بشكل متكرر قد يخل بتوازن البكتيريا الطبيعية في الفم، ويؤدي مع الوقت إلى مشكلات صحية في الأسنان والجهاز الهضمي.

ويضيف الخبراء إلى ما سبق، أن الحرارة أو الضوء بالقرب من السرير قد تسرع هذه التغيرات، في حين أن وجود الحشرات الصغيرة في البيئة قد يزيد من احتمالية تلوث الماء.

ولتفادي هذه المخاطر، ينصح الأطباء باستخدام زجاجة محكمة الإغلاق أو كوب مغطى، أو الاعتماد على شرب كميات كافية من الماء خلال النهار لتقليل الحاجة إلى الترطيب ليلا.

وتعد هذه التغييرات البسيطة وسيلة فعالة للحفاظ على عادة شرب الماء بالسرير دون التأثير على الصحة.

 

