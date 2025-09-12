living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا نعرف عن اللقاح الروسي ضد السرطان؟

12
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مسؤولون روس، نجاح موسكو في تطوير لقاح جديد ضد سرطان القولون والمستقيم، زاعمين أن نسبة فعاليته وصلت إلى 100 بالمئة.

وقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، فيرونيكا سكوفورتسكا، الأسبوع الماضي، إن فعالية اللقاح المسمى "إنتيرميكس" بلغت نسبة 100 بالمئة في التجارب ما قبل السريرية.

وأوردت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، بأن اللقاح جاهز للاستخدام، مشيرة إلى أن المسؤولين ينتظرون الموافقة الرسمية من وزارة الصحة الروسية قبل طرحه للتجارب السريرية.

وزعم مسؤولون روس أن لقاح "إنتيرميكس" تمكن من القضاء على جزء من أورام القولون والمستقيم، واستطاع إبطاء تقدم المرض بنسبة تتراوح بين 60 و80 بالمئة، في التجارب ما قبل السريرية.

كما أشار المسؤولون إلى أن بلادهم أحرزت تقدما في تطوير لقاحات لسرطان الدماغ العدواني، وأنواع محددة من الميلانوما.

ويعتمد هذا اللقاح على منصة الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، وهي نفس القاعدة التي استخدمت في لقاحات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذهبت إلى أن تصريحات المسؤولين الروس شحيحة التفاصيل، ولم يتضح ما إذا كان اللقاح قد جرب على البشر أم على الحيوانات.

وأشار المصدر إلى أن المسؤولين لم يوضحوا طريقة عمل اللقاح، أو مدى فعاليته الحقيقية، ورغم ترويجهم للنتائج الإيجابية، فإنهم لم ينشروا بيانات التجارب ما قبل السريرية.

وما تزال أغلب اللقاحات التي تعتمد على قاعدة الـ"mRNA" لعلاج السرطان في مراحل مختلفة من التجارب السريرية، فيما لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أي منها بعد.

وعبر الدكتور ديفيد جيمس بيناتو، عالم وباحث في علم الأورام بكلية "إمبريال كوليج" في لندن، عن قلقه بشأن جودة البيانات المنشورة، مشيرا إلى أنه لم يستطع بعد فهم المرحلة التي وصل إليها هذا اللقاح الروسي.

وتابع: "إذا كانت هذه النتائج بالفعل من مرحلة التجارب ما قبل السريرية، فهي مذهلة ومثيرة للاهتمام وقد تكون خطوة نحو تطوير دواء المستقبل، لكن اللقاح لم يخضع للتجارب السريرية بعد".

ولم يحدد المسؤولون الروس معنى عبارة "ما قبل السريرية"، التي تشير عادة إلى التجارب التي تجرى على الحيوانات، أو الأطباق المخبرية.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، خصوصا لدى من هم دون الـ50 عاما.

وأثارت هذه الأرقام حيرة الأطباء، خصوصا أنهم اعتادوا على رؤية هذا النوع من السرطان لدى كبار السن.

ويعتبر التقدم في السن العامل الأبرز الذي يضاعف خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، الذي يبدأ في بطانة القولون الداخلية لينتشر في الأنسجة المحاذية لها.

وفي حالة اكتشاف المرض مبكرا قد تصل نسبة النجاة إلى 91 بالمئة، فيما تنخفض هذه النسبة في المرحلة الثالثة والرابعة من المرض لتصل إلى نحو 13 بالمئة.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout