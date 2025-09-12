living cost indicators
ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل أطعمة حارة بانتظام؟

12
SEPTEMBER
2025
كشفت دراسة صينية حديثة عن نتائج مذهلة تربط بين الانتظام في تناول الأطعمة الحارة وانخفاض ملحوظ في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

 
وأظهرت الدراسة التي شملت 54859 مشاركا، أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة من 6 إلى 7 مرات أسبوعيا كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الإقفارية والسكتات الدماغية، مقارنة أولئك الذين نادرا ما يتناولون طعاما حارا.
 

كما لاحظ الباحثون انخفضا في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية (انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ)، حيث انخفض احتمال هذه المشاكل أكثر مع زيادة وتيرة استهلاك الطعام الحار.

وأوضحت النتائج أن المادة الفعالة في هذا التأثير الوقائي هي مركب الكابسيسين، المكون النشط الرئيسي في الفلفل الحار. 

ويعمل هذا المركب على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، ما يساعد على استرخائها وتحسين تدفق الدم، كما يساهم في خفض ضغط الدم على المدى الطويل.

وبحسب الدراسة، فإن التأثير الإيجابي كان أكثر وضوحا لدى الفئات التي تستهلك الأطعمة الحارة بانتظام وبكميات معتدلة، مع ملاحظة أن البدء في تناول هذه الأطعمة في سن مبكرة يعزز الفوائد الوقائية. 

جدير بالذكر أن هذه النتائج تتماشى مع دراسات سابقة من إيطاليا وأوروبا، ما يعزز مصداقية هذه العلاقة عبر مختلف الثقافات والأنماط الغذائية.

ويحذر الباحثون من أن هذه النتائج لا تعني الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القرح أو الارتجاع المعدي. كما يشددون على أهمية تناول الأطعمة الحارة في إطار نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.

وتمثل هذه الدراسة إضافة مهمة للأدلة العلمية المتزايدة التي تشير إلى فوائد محتملة للأطعمة الحارة في الوقاية من أمراض القلب، التي لا تزال المسبب الرئيسي للوفاة حول العالم.

روسيا اليوم
