6 أشخاص يجب عليهم تجنب تناول الأناناس

يُعد الأناناس من أشهر الفواكه الاستوائية حول العالم. إنه غني بفيتامين C والمنغنيز ومضادات الأكسدة والألياف والإنزيمات الهاضمة، ويوفر فوائد صحية عديدة، بما يشمل تعزيز المناعة ودعم صحة القلب ومساعدة الهضم وتقليل الالتهابات.

لكن كشف تقرير نشرته صحيفة Times of India أن الأناناس ربما لا يناسب الجميع، بسبب بعض المركبات الموجودة فيه، مثل البروميلين والأحماض العضوية والسكريات الطبيعية، التي يمكن أن تُسبب ردود فعل سلبية لدى البعض. تشمل ردود الفعل السلبية اضطرابات الجهاز الهضمي والاستجابات التحسسية أو التهيج. ينصح الخبراء فئات معينة بتجنب أو الحد من استهلاك الأناناس، كما يلي:

1. مرضى الحساسية
يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يُحلل البروتينات، ويُستخدم غالبًا لخصائصه المضادة للالتهابات والعلاجية. بينما يُفيد البروميلين الهضم ويُقلل الالتهابات،

إلا أنه قد يكون مُسببًا للحساسية. يُعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية مُسبقة من:

• تقلصات في البطن وغثيان

• طفح جلدي

• حكة أو وخز حول الشفتين والفم

• خدر في الشفة أو اللسان

• ردود فعل حادة مثل صعوبة التنفس أو الحساسية المفرطة. يجب على من لديهم تاريخ من التهاب الأنف التحسسي أو الربو أو التهاب الجلد التأتبي أو حساسية الطعام توخي الحذر.

تظهر الأعراض عادة في غضون 15 دقيقة بعد تناوله. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بشدة بتجنب الأناناس تمامًا أو استشارة طبيب قبل تجربة أي كميات صغيرة منه.

2. مرضى السكري
يحتوي الأناناس على نسبة عالية من السكر بشكل طبيعي، وخاصةً الفركتوز، مما يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم. وربما يواجه مرضى السكري الذين يتناولون كميات كبيرة ما يلي:

• ارتفاع مفاجئ في سكر الدم
• خطر زيادة الوزن والسمنة
• صعوبة في التحكم في نسبة السكر في الدم

3. مرضى ضغط الدم المرتفع
يمكن أن يؤثر الإفراط في تناول الأناناس على تنظيم ضغط الدم، إذ يُحتمل أن يعاني بعض الأشخاص من:

• احمرار الوجه
• الصداع والدوار
• خطر محتمل للإصابة بأزمة ارتفاع ضغط الدم
• يؤثر ارتفاع البوتاسيوم في الأناناس على توازن السوائل، وقد يتفاعل البروميلين مع بعض الأدوية. يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تناول الأناناس باعتدال وتحت إشراف طبي.

4. مرضى الفم والأسنان
تؤدي الطبيعة الحمضية للأناناس، بالإضافة إلى إنزيمات مثل البروميلين، إلى تهيج تجويف الفم. يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من التهاب اللثة أو قرح الفم أو حساسية الأسنان من:

• تهيج مؤلم في اللثة وبطانة الفم
• خدر في اللسان والحلق
• خطر تآكل مينا الأسنان مع كثرة تناوله
حتى الأشخاص الأصحاء يجب عليهم تجنب الإفراط في تناول الأناناس لتجنب الانزعاج الفموي المؤقت. تناول الأناناس مع الوجبات والمضمضة بعده يمكن أن يقلل من تأثيره على صحة الأسنان.

5. مرضى الجهاز الهضمي
يمكن للأحماض العضوية الموجودة في الأناناس، وخاصة حمض الستريك وحمض الماليك، بالإضافة إلى البروميلين، أن تهيج المعدة والأمعاء. يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المعدة أو القرحة أو ارتجاع المريء من:

• غثيان وانزعاج في المعدة
• حرقة المعدة أو تفاقم ارتجاع المريء
• زيادة الالتهاب في بطانة المعدة الحساسة
• بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يُنصح بما يلي:
• تناول الأناناس بكميات قليلة جدًا
• تجنب تناوله على معدة فارغة
• مراقبة مستوى تحمل الجسم بعناية

6. مرضى فرط الحرارة
إن هناك بعض الأشخاص المعرضون بطبيعتهم لحساسية حرارة الجسم. يُفاقم الأناناس هذه الحالة بسبب آثاره الحرارية. وتشمل الأعراض:

• إرهاق وانزعاج عام
• احمرار مفاجئ في الجلد وإحساس بالحرارة
• حكة شديدة أو طفح جلدي خفيف
تحدث ردود الفعل في غضون 30 دقيقة إلى ساعة بعد تناوله. يجب على من عانوا سابقًا من حساسية تجاه الحرارة من الأناناس البدء بكميات صغيرة جدًا أو تجنبه تمامًا.

 

Skynews
{{article.title}}
