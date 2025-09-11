living cost indicators
"طقطقة الركبة" تثير قلق الكثيرين.. ظاهرة طبيعية أم مرض؟

11
SEPTEMBER
2025
أفادت دراسة طبية حديثة أن أصوات الطحن والفرقعة الصادرة من الركبة، والتي تثير قلق الكثيرين حول العالم، ليست في معظم الأحيان سوى ظاهرة طبيعية لا تدعو للقلق.

وأكد باحثون متخصصون في أمراض المفاصل أن ما يعرف علميا بـ"طقطقة الركبة" يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية، مشيرين إلى أن 90 بالمئة من هذه الحالات تكون غير مرتبطة بأي مشاكل صحية عندما تخلو من الأعراض المصاحبة، وفقا لـ"ساينس ألرت".

وبحسب البحث المنشور في مجلة "الطب المفصلي" المتخصصة، فإن هذه الأصوات قد تنشأ من أسباب متعددة مثل انفجار فقاعات غازية صغيرة في السائل الزلالي، بينما تشير نظريات أخرى إلى احتمال احتكاك الأوتار بالعظام أو وجود تغيرات طفيفة في أنسجة الغضاريف.

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 5 آلاف حالة من مختلف الفئات العمرية على مدى عامين، ما يقدم تطمينا للملايين الذين يقلقون بسبب أصوات مفاصلهم خلال ممارسة الأنشطة اليومية.

ويكمن المفتاح الحقيقي لتقييم مدى خطورة هذه الأصوات في مراقبة الأعراض المصاحبة.

فإذا كانت الطقطقة غير مصحوبة بألم، تورم، أو تقييد لحركة المفصل، فغالبا ما تكون حالة حميدة، لكن عندما ترافقها هذه الأعراض، يصبح من الضروري استشارة الطبيب.

والخبر الجيد هو أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على صحة الركبتين، بما في ذلك التمارين المنتظمة لتقوية العضلات حول المفصل، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الأنشطة البدنية المناسبة لعمرك وحالتك الصحية، وجميعها عوامل تساعد في الحفاظ على مرونة وقوة مفاصلك.

 

Skynews
