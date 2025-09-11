احذروه.. مزيل عرق يثير الجدل بعد إصابات جلدية مؤلمة

A + A -

أثار مزيل العرق "ميتشوم" موجة قلق واسعة بعد تسجيل عشرات الحالات من حروق وطفح جلدي بين نساء استخدمنه، حيث شاركت متضررات صوراً على المنصات الاجتماعية تُظهر احمراراً وكدمات تحت الإبطين، فيما احتاجت بعض الحالات إلى مضادات حيوية وكريمات مضادة للفطريات.

وأوضحت شركة "ميتشوم" في بيان عبر إنستغرام أن الخلل ناجم عن تغيير في عملية تصنيع إحدى المواد الخام، مؤكدة أن المنتج الأساسي غير معني بالمشكلة، وأن بعض الدُفعات فقط تأثرت وتم الإعلان عن إمكانية استرداد قيمتها.

من جهتها، حذّرت البروفيسورة بيني وارد من كلية كينغز كوليدج لندن من أن النسخة الجديدة للمنتج تحتوي على مواد مهيجة مثل أسيتيل سيدرين وفانيلين، مشيرة إلى أن العطور تعد من أبرز مسببات الحساسية في مزيلات العرق. (روسيا اليوم)