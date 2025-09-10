living cost indicators
هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟

أظهرت دراسة طبية حديثة أن اعتماد نظام غذائي خال من اللحوم قد يكون له أثر وقائي ضد عدد من الأمراض السرطانية.

وأشارت مجلة American Journal of Clinical Nutrition إلى أن الدراسة شملت قرابة 80 ألف شخص من كندا والولايات المتحدة، لم يكن أي منهم مصابا بالسرطان عند بداية مراقبة حالتهم الصحية، واستمر العلماء بمراقبة نظامهم الغذائي وحالتهم الصحية لمدة 15 سنة.
وأظهرت مقارنة البيانات انخفاضا في خطر الإصابة بكل أنواع السرطان بنسبة 12% لدى الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي، وبنسبة 18% للأورام ذات "التكرار المتوسط".

وكان الفرق ملحوظا بشكل خاص في بعض أنواع السرطان: حيث انخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص النباتيين بنسبة 21%، وسرطان المعدة بنسبة 45%، والأمراض اللمفاوية التكاثرية بنسبة 25%، كما لوحظ انخفاض في احتمالية الإصابة بسرطان الثدي والبروستات.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن النظام الغذائي النباتي غني بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي يمكن أن تقلل الالتهاب وتحسن عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ومع ذلك حذروا من أن الإحصاءات المقنعة لا تعني حماية مطلقة من السرطان، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة آلية تأثير النظام الغذائي في تقليل احتمالية الإصابة بالأورام. (روسيا اليوم)

