حقيقة صادمة.. لماذا يجب أن تتوقف عن شراء الجزر الصغير؟

رغم أن الجزر المعلّب صغير الحجم أو ما يعرف باسم "بي بي كاروت" يبدو للوهلة الأولى كخيار صحي ومثالي للوجبات السريعة، إلا أن الحقيقة مختلفة تماما عما تروّج له شركات الأغذية.

إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى إعادة التفكير قبل أن تضع كيسا منها في سلة التسوق:

ليس جزرا صغيرا

رغم الاسم، ما يُباع على أنه جزر صغير هو في الحقيقة جزر كبير تم تقطيعه وصقله ليبدو صغيرا وجذابا. الجزر الصغير الحقيقي هو جزر لم يكتمل نموه بعد، ويكون شكله غير منتظم، وليس أسطوانيا مثاليا.

طعمها لا يشبه طعم الجزر الطبيعي

الجزر المعلب غالبا ما يفتقر إلى النكهة الحلوة والطبيعية للجزر الحقيقي. مذاقه أقرب إلى طعم مصنع منه إلى طعم خضار طازجة. جرّب مقارنة بسيطة بينه وبين جزر طازج، وستلاحظ الفرق فورا.

يُغسل بمحلول كلور

قبل التعبئة، يتم غسل الجزر الصغير بمحلول مخفف من الكلور للتعقيم. ورغم أن الشركات تقول إنه يُشطف بعد ذلك، يبقى السؤال: هل تريد أن تكون وجبتك الخفيفة قد "استحمّت" بالكلور؟!

عرضة للجفاف والتعفن

لأن كل جوانبه مقطوعة، يتعرّض الجزر الصغير للجفاف بسرعة، مما يؤدي إلى ظهور طبقة بيضاء، يتحول بعدها إلى كتلة لزجة داخل الكيس حتى قبل فتحه.

أغلى من الجزر العادي

في المتوسط، يكلف الجزر الصغير حوالي 1.30 – 1.50 دولار للرطل، مقارنة بدولار واحد فقط للجزر الكامل. أي أنك تدفع أكثر مقابل منتج معالج، مقطّع، ومغسول بالمواد الكيميائية.