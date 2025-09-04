living cost indicators
نوبات الصرع عند الأطفال: أبرز الأسباب والعلامات التحذيرية

تحدث النوبات الصرعية عند الأطفال فجأة، مما يُعطل النظام الكهربائي للدماغ ويُسبب الخوف والحيرة لدى الأطفال والآباء.

 

تشير دراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب إلى أن 4 - 10 في المائة من الأطفال يُصابون بنوبة صرع في مرحلة ما من طفولتهم، بينما يُصاب 1 في المائة فقط بالصرع، وهو اضطرابٌ يتميز بنوبات صرع متكررة.

 

قد يُسبب ذلك ذعراً لدى الآباء من الخطر المُحتمل الذي يواجههم أو خوفاً من مُستقبلٍ مُحتمل. والخبر السار هو أنه يُمكنك أيضاً استغلال هذا القلق وتحويله إلى استعداد عندما تتعلم تحديد المُحفزات، وطرق تحديد المؤشرات، وأيضاً ما يجب فعله عند حدوث النوبة.

 

النوبات: الأسباب

تحدث النوبات الصرعية عندما يخرج النشاط الكهربائي للدماغ عن السيطرة بشكل مفاجئ. في حين أن المُحفز المُحدد غالباً ما يكون غير معروف، إلا أن بعض المُحفزات المعروفة تشمل:

 

- الحمى أو العدوى: يمكن أن تُسبب الحمى المرتفعة نوبة حموية، وهي أكثر شيوعاً لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و6 سنوات.

 

- إصابة الرأس: قد تُؤدي الصدمة إلى تغيرات في الدماغ.

 

- أورام الدماغ: قد تُغير الأورام غير الطبيعية الإشارات الكهربائية.

 

- اضطرابات التمثيل الغذائي - الإلكتروليت: قد يُغير انخفاض سكر الدم أو الكالسيوم أو الصوديوم طريقة عمل الدماغ.

 

التهاب السحايا - التهاب الدماغ: عدوى تُصيب بطانة الدماغ.

 

- العوامل الوراثية: قد يزيد التاريخ العائلي من احتمالية الإصابة بالنوبات.

 

العلامات والأعراض

وفقاً للدكتور ميثيليش كومار، استشاري طب الأعصاب في مستشفى مانيبال، في غازي آباد بالهند «تظهر النوبات بأشكال مختلفة، تتراوح بين الخفيفة والشديدة. خلال النوبة، قد يُصاب الطفل بحركات ارتعاشية في الذراعين والساقين، وقد يصبح جسمه متيبساً، وقد يضغط على أسنانه، ويُغمض عينيه بسرعة، ويُومئ برأسه، أو قد يسقط فجأة ويفقد الوعي».

 

قد تشمل بعض النوبات فترة من التحديق في الفراغ، تُعرف باسم نوبة الغيبوبة، وقد يصعب اكتشافها. قد تشمل المؤشرات الأخرى سيلان اللعاب، وخروج الرغوة، وفقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة.

 

كيف تتعامل مع نوبة الصرع؟

قد تُخيفك رؤية طفلك يُصاب بنوبة صرع، لكن تذكر أنه يجب عليك الحفاظ على هدوئك. إذا اضطررت لمساعدة طفلك على تجاوز النوبة لضمان سلامته، فعليك التأكد من إبعاد أي شيء قد يُؤذيه، مثل وضع جسم ناعم أسفل رأسه، وتدويره على جانبه لضمان عدم انسداد مجرى الهواء. كل ما عليك فعله هو فك الملابس الضيقة.

 

الرعاية الطبية والعلاج

يجب عليك أيضاً تسجيل وقت النوبة وأي سلوكيات غير طبيعية قبلها أو بعدها مباشرة. إذا كان الطفل تحت إشراف طبي، فقد يتلقى أدوية مضادة للصرع، ويخضع لمراقبة مستوى الترطيب والأملاح، ويُجرى له بعض الفحوصات (التشخيصية)، مثل تخطيط كهربية الدماغ أو التصوير المقطعي للتنبؤ بتطور الحالة وتحديد المشكلة.

 

قد تتم إحالة الطفل إلى خدمة طب الأعصاب للأطفال المتخصصة والشاملة.

 

في الحالات الشديدة، وبعد الاستشارة والتقييم، قد يكون من الضروري اللجوء إلى الإجراءات الجراحية، حيث يمكن إزالة منطقة الدماغ المسؤولة عن النوبات أو فصلها بشكل معقم عن الدماغ المتبقي.

الشرق الأوسط
