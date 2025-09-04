living cost indicators
تستخدم بشكل خاطئ تماماً... 9 أدوات في مطبخك يجب استبدالها بانتظام

4
SEPTEMBER
2025
قد يبدو مطبخك نظيفاً ومنظماً من الخارج، لكن هل تساءلت يوماً عن حالة الأدوات التي تستخدمها يومياً لتحضير الطعام؟

الحقيقة أن بعض الأدوات التي نستخدمها باستمرار يمكن أن تصبح بيئة مثالية لتراكم الجراثيم أو حتى مصدراً للسموم، إذا لم نستبدلها في الوقت المناسب.

وتجديد أدوات المطبخ لا يتعلق فقط بالنظافة أو المظهر، بل هو جزء أساسي من العناية بصحة الأسرة.

وفي جولة داخل مطبخك، هناك 9 أدوات يجب مراقبتها عن كثب لأن استبدالها بانتظام لا يحافظ فقط على جودة الطعام، بل على الصحة أيضاً.

 

1.إسفنجات الجلي: صغيرة لكن خطيرة

كم مرة يجب استبدالها؟ كل أسبوع إلى أسبوعين.

رغم صغر حجمها، فإن إسفنجة الجلي تعتبر من أكثر الأدوات تلوثاً في المطبخ. فالرطوبة المستمرة وبقايا الطعام تجعلها مرتعاً للبكتيريا، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

 

حتى لو قمت بتعقيمها في الميكروويف أو غسالتك، تبقى هذه الحلول مؤقتة. الطريقة الوحيدة للوقاية هي الاستبدال المنتظم.

2. مناشف الأطباق: ليست نظيفة كما تعتقد

مدة الاستخدام الآمن: من 2 إلى 3 أشهر مع غسيل منتظم.

تُستخدم مناشف المطبخ لتجفيف اليدين، ومسح الأسطح، وتجفيف الأطباق، ما يجعلها تلامس مجموعة متنوعة من الجراثيم.

وعند تركها مبللة، تصبح بيئة مثالية للبكتيريا. احرص على غسلها بالماء الساخن يومياً، واستبدالها كل بضعة أشهر.

3.ألواح التقطيع: شقوق خفية تحمل الخطر

متى تُستبدل؟ عند ظهور خدوش عميقة أو تغير اللون.

الألواح البلاستيكية أو الخشبية تتعرض للخدش مع كل استخدام. ومع الوقت، تصبح هذه الشقوق مكاناً مثالياً لتجمع البكتيريا.

للتقليل من المخاطر، استخدم لوحاً منفصلاً للحوم النيئة، وراقب التغيرات في شكل اللوح ولونه. إذا لاحظت تغيرات، فقد حان وقت التبديل.

4. المقالي غير اللاصقة: لا تنتظر حتى تتقشر

العمر التقريبي: 2 إلى 5 سنوات حسب الاستخدام.

المقلاة التي فقدت طبقتها غير اللاصقة لم تعد فعالة فقط، بل قد تطلق مواد كيميائية ضارة عند تسخينها.

إذا لاحظت تقشر السطح أو التصاق الطعام بشكل متكرر، فقد حان الوقت لشراء واحدة جديدة، واحرص على استخدام أدوات خشبية أو سيليكون معها لإطالة عمرها.

5. الملاعق الخشبية والسيليكون: متى تصبح غير آمنة؟

العمر المتوقع: 6 أشهر إلى سنة.

الملاعق الخشبية تمتص الرطوبة وتحتفظ بالبكتيريا داخل شقوقها الدقيقة، بينما يمكن أن تتشقق ملاعق السيليكون مع الوقت وتطلق روائح كريهة.

افحصها بانتظام، واستبدلها عند تغير اللون أو الرائحة، أو عند الشعور بأنها فقدت صلابتها.

6. سلال القلي: راقب الصدأ جيداً

الاستبدال عند الحاجة.

قد لا تكون ضمن الأدوات التي نستخدمها يومياً، لكن سلال القلي معرضة للصدأ والتآكل مع كثرة الاستخدام والغسيل.

الصدأ يمكن أن يلوث الطعام، كما أن أي انحناء أو كسر قد يؤثر على توازن السلة أثناء الطهي. استبدلها عند أول علامة تلف.

 

7. السكاكين: غير الحادة قد تكون الأخطر

تُشحذ بانتظام... وتُستبدل عند التلف.

سكاكين المطبخ تحتاج إلى شحذ منتظم للحفاظ على فعاليتها. سكين غير حاد يتطلب مجهوداً أكبر وقد يؤدي إلى انزلاق اليد وإصابة خطيرة.

إذا لاحظت أن السكين لم يعد يستجيب للشحذ أو بدأت تظهر عليه علامات الصدأ، من الأفضل تغييره.

8. حاويات الطعام البلاستيكية: لا تستخف بالتشققات

مدة الاستخدام: من 1 إلى 2 سنة.

قد تحتفظ الحاويات البلاستيكية بروائح الطعام، لكن الأسوأ هو التشققات الدقيقة التي لا تراها بالعين المجردة. هذه الشقوق يمكن أن تؤوي بكتيريا ضارة.

كما أن بعض الحاويات تطلق مواد كيميائية عند تسخينها. اختر أنواعاً آمنة للميكروويف، واستبدل أي حاوية يتغير لونها أو شكلها.

9. أكياس القمامة: استخدام واحد فقط

رسالة واضحة: لا تعِد استخدامها!

 

قد يبدو الأمر بديهياً، لكن بعض الأشخاص يعيدون استخدام أكياس القمامة لتوفير المال أو تقليل الاستهلاك.

 

هذا التصرف قد يؤدي إلى نشر الجراثيم والروائح، خصوصاً إذا تمزق الكيس أو تلوث بالسوائل. الأكياس مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط.

الشرق الأوسط
