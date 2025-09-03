living cost indicators
ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

يرتبط اتباع نظام غذائي خال من الزيوت بفوائد صحية عديدة تشمل إنقاص الوزن وحماية القلب والجهاز الهضمي.

وفي الآونة الأخيرة بدأ الأفراد، تدريجيا، في الابتعاد عن أنماط الطهي التقليدية، كالطهي بالزيت، والانتقال بدائل صحية.

وفيما يلي فوائد طهي الطعام بدون زيت، وفق عدد من الخبراء:

 

سعرات حرارية قليلة

يكثف الزيت السعرات الحرارية، إذ يحتوي على حوالي 120 سعرة في الملعقة الواحدة.

 

وعند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي، ستنخفض سعرات الحرارية في الوجبات، ما يساعد على إدارة الوزن والوقاية من السمنة.

 

تحسين الهضم

يشجع الطهي بدون زيت على استهلاك كميات أكبر من الخضروات والحبوب والبقوليات، وهذه الأطعمة معروفة بغناها بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء.

 

امتصاص العناصر الغذائية

تساعد طرق الطهي الخالية من الزيت، كالتبخير، أو السلق، أو الخبز، على الحفاظ على العناصر الغذائية الطبيعية في الطعام مقارنة بالقلي.

الحماية من الالتهابات

يمكن للاستهلاك المفرط لبعض أنواع الزيوت، خصوصا الغنية منها بأحماض أوميغا 6 الدهنية، زيادة الالتهابات داخل الجسم. ويساعد الطهي بدون زيت على تقليل هذه المخاطر والتحكم فيها.

 

الوقاية من أمراض القلب

ربطت العديد من الدراسات بين الدهون المشبعة، التي يحتوي عليها الزيت، وارتفاع مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

والطهي بدون زيت من شأنه أن يساعد على تجنب هذه الدهون غير الصحية، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

Skynews
