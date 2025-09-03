living cost indicators
اشتهاء أطعمة بشكل مفاجئ.. ناقوس خطر للسرطان

وجدت دراسات حديثة أن الرغبة المفاجئة في تناول أنواع محددة من الطعام قد ترتبط ببعض أنواع السرطان، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المصدر إن الباحثين توصلوا إلى أن الرغبة المفاجئة في تناول أطعمة محددة مثل الشوكولاتة والبيتزا وحتى الليمون، قد تكون إنذارا مبكرا للإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والمبيض وبطانة الرحم.

كما وجدوا أن هذه التغيرات في الرغبات غالبا ما تختفي بعد العلاج.

ومنذ أكثر من 40 عاما، أفاد الدكتور ثورستان بروين من معهد غلاسكو لعلم الأورام أن واحدا من كل أربعة مرضاه لاحظوا فقدان الشهية لطعام أو شراب مفضل قبل أشهر من التشخيص.

من جهته، أوضح الدكتور عمار كلكار، طبيب زرع الخلايا الجذعية في معهد دانا-فاربر للسرطان ببوسطن، أن "الرغبة المفاجئة في تناول الثلج أو الأوساخ أو أشياء غير تقليدية قد تكون رد فعل الجسم لنقص معين".

وفي مراجعة علمية أجراها باحثون إيطاليون عام 2022 ونشرتها مجلة "Clinical Radiology"، خلصوا إلى أن "الرغبة الشديدة في الطعام ارتبطت بسرطان الثدي واللمفاوي والمبيض وبطانة الرحم".

وبناء على هذه النتائج، بات الأطباء يوصون بمراجعة وفحص "السلوك الغذائي لمرضى السرطان عند الزيارة الأولى وأثناء المتابعة".

Skynews
