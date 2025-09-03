living cost indicators
أطعمة تتعب القلب.. دراسة تكشف

بينما تعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في معظم دول العالم، كشفت دراسة حديثة جديدا.

 

سماعة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بأمراض القلب في ثوانٍ

الذكاء الاصطناعي

ذكاء اصطناعيسماعة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتنبأ بأمراض القلب في ثوانٍ

فقد أكدت الدراسة أن هناك أطعمة يجب تجنبها لتحسين صحة القلب، وفقا لموقع "هارفارد هيلث" الأميركي، ومنها:

 

الخبز الأبيض

أكدت الأبحاث أن تناول الخبز الأبيض بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك لاحتوائه على إضافاتٍ مثل السكر والملح.

 

الدجاج المقلي

وذلك لأنه يحتوي على دهون مشبعة ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

البطاطس المقلية

إذ يتغير محتوى البطاطا الغذائي وتفقد الماء والدهون غير المشبعة، ويزيد مستوى الدهون المتحولة بها، ما يزيد من أمراض القلب.

 

المشروبات الغازية

أظهرت دراسات أن المشروبات الغازية تلحق أضراراً بالغة بصحة القلب لأنها محلاة بالسكر.

 

 

اللحوم الحمراء

ربط كثير من الدراسات بين تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

السمن النباتي

يحتوي السمن النباتي دهوناً متحولة مما يرفع مستوى الكولسترول السيئ ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

يذكر أن أمراض القلب والأوعية الدموية تُعد من الأسباب الرئيسية للوفاة في معظم دول العالم.

 

كما أن الالتزام بنظام غذائي صحي يعتبر أحد أهم الطرق فاعلية لتفادي ذلك.

