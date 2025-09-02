living cost indicators
متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل أم بعد الإفطار؟

يختلف خبراء الأسنان حول أفضل وقت لغسل الأسنان صباحا، فهناك من ينصح بتنظيفها قبل الإفطار مباشرة، فيما يوصي آخرون بتأجيل الغسل إلى ما بعد تناول الوجبة الأولى في اليوم.

 

 

وأوضح خبراء أن غسل الأسنان قبل الإفطار يساعد على إزالة البكتيريا الليلية، فيما ينصح بالتريث لنصف ساعة إلى ساعة، بعد تناول وجبة الإفطار لغسل الأسنان.

 

فوائد تنظيف الأسنان قبل الإفطار

 

توصي جمعية طب الأسنان الأميركية بتنظيف الأسنان مرتين يوميا، ولكنها لم تحدد الوقت بالضبط.

 

وذكر تقرير موقع "فيري ويل هيلث" أن تنظيف الأسنان مباشرة بعد الاستيقاظ يساعد على إزالة البلاك والبكتيريا التي تراكمت أثناء الليل، ما يتيح لمادة الميناء تغليف الأسنان بالفلوريد لحمايتها من الأحماض الموجودة في الطعام.

 

كما أن تنظيف الأسنان يزيد من إنتاج اللعاب، الذي يساعد على مكافحة البكتيريا الضارة في الفم، ويعمل على معادلة الأحماض.

 

فوائد تنظيف الأسنان بعد الإفطار

 

الدكتورة سوزان كولاري جيفري، طبيبة الأسنان العامة، الأستاذة في طب ترميم الأسنان بجامعة واشنطن، قالت إن تنظيف الأسنان بعد الإفطار يزيل الكربوهيدرات والسكريات من الأسنان، لتفادي تغذيتها للبكتيريا الفموية الضارة.

 

وقالت جيفري إنها تفضل غسل الأسنان بعد الإفطار.

 

ولكن غسل الأسنان بعد الإفطار مباشرة يمكن أن يضر الأسنان، ويوصي الأطباء بالانتظار من 30 إلى 60 دقيقة بعد الأكل لغسل الأسنان.

 

وينصح بمضغ العلكة الخالية من السكر، لقدرتها على تنشيط إفراز اللعاب بعد وجبة الإفطار.

بعد تناول وجبة الإفطار، خصوصا إذا تكونت من أطعمة حمضية مثل عصير البرتقال أو القهوة، فإن ذلك يلين مينا الأسنان.

 

وقد يؤدي تنظيف الأسنان بعد الأكل مباشرة إلى تآكل المينا، أو تلف الأسنان بسبب الفرشاة.

 

هل تحتاج إلى استخدام الخيط في الصباح؟

 

يقلل الخيط من خطر التسوس ويمنع التهاب اللثة.

 

وفقا لجمعية طب الأسنان الأميركية، فإن وقت استخدام الخيط لا يهم، المهم هو استخدامه مرة واحدة يوميا لإزالة بقايا الطعام والبلاك.

Skynews
{{article.title}}
