الرياضة لا تغيّر الجسم فقط.. بل تعيد "برمجة" أمعائك!

2
SEPTEMBER
2025
لم تعد فوائد التمارين الرياضية مقتصرة على اللياقة البدنية والصحة العقلية فقط، بل كشفت دراسة حديثة أن النشاط البدني قادر أيضاً على "إعادة تنظيم" ميكروبيوم الأمعاء، في دليل جديد على الدور المحوري للجهاز الهضمي في الصحة العامة.

 

أمعاء الرياضيين مختلفة

فقد وجد الباحثون في جامعة إديث كوان (ECU) بأستراليا، أن شدة التمرين وكثافته تُحدثان تغييرات واضحة في مجتمع الميكروبات داخل الجهاز الهضمي، وفقاً لما نشره موقع New Atlas نقلا عن دورية International Society of Sports Nutrition.

وأكدت الباحثة برونوين تشارلزون أن الرياضيين يتمتعون بتنوع ميكروبي أكبر ونسب أعلى من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، المرتبطة بصحة بطانة الأمعاء وتقليل الالتهابات.

 

وأُجريت الدراسة على 23 مُجدّفاً عالي الأداء، حيث قارن الباحثون بين فترة تدريبهم المكثف قبل بطولة وطنية، وفترة "الراحة" ذات الأحمال الأقل.

 

وخلال فترة التدريب المكثف، ارتفع مستوى الزبدات من 64 إلى 105 مليمول/لتر، والبروبيونات من 91 إلى 121 مليمول/لتر، ما انعكس على تحسين الهضم وزيادة حركة الأمعاء.

 

"تغذية" البكتيريا

كما أوضح الباحثون أن التمارين المكثفة ترفع مستويات اللاكتات الناتج عن العضلات، والذي يصل إلى الأمعاء حيث يُستهلك من بعض الميكروبات ويتحول إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة، تساعد بدورها على تنظيم درجة الحموضة ودعم نمو ميكروبات نافعة.

 

وخلال مواسم الراحة، ومع بقاء كمية البروتين والكربوهيدرات والألياف شبه الثابتة، تراجعت جودة النظام الغذائي للمشاركين: استهلاك أقل للفواكه والخضراوات، واعتماد أكبر على المأكولات الجاهزة.

 

والنتيجة كانت تباطؤ الهضم، وانخفاض مستويات الأحماض الدهنية القصيرة، وتراجع وفرة البكتيريا المفيدة.

رسالة واضحة

إلى ذلك خلصت الدراسة إلى أن شدة التمارين نفسها عامل حاسم في تشكيل بيئة الأمعاء، وليس مجرد اتباع نظام غذائي صحي.

 

سواء عبر صالة الألعاب، ركوب الدراجة، أو حتى المشي السريع، فإن النشاط البدني المنتظم يسهم في تعزيز صحة الأمعاء ويضيف بعدًا جديدًا إلى قائمة فوائد الرياضة المتعددة.

 

العربية
