الرياضة تجبر القلب المكسور.. أول تجربة سريرية تثبت

لا تتوقف الدراسات عن الربط بين الجسم الرياضي والصحة الجيدة، لكنها مؤخرا قدّمت بشرى لأصحاب القلب المكسور.

أول تجربة سريرية عالمية

فقد اكتشف الأطباء في أول تجربة سريرية عالمية، أن 12 أسبوعاً من العلاج السلوكي المعرفي، أو برنامج تمارين للتعافي القلبي يشمل السباحة وركوب الدراجات والتمارين الرياضية، قد ساعدا قلوب المرضى على التعافي.

وأعلن عن الإنجاز في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، وهو أكبر مؤتمر عالمي لأمراض القلب، وفقا لصحيفة "الغارديان".

إذ اتضح أن مئات الآلاف من الناس حول العالم يعانون من اعتلال تاكوتسوبو القلبي، المعروف باسم متلازمة القلب المكسور، والذي يُسبب تغيراً في شكل عضلة القلب وضعفاً مفاجئاً.

وعادةً ما يحدث هذا الاعتلال نتيجة ضغوط نفسية أو بدنية شديدة، مثل فقدان شخص عزيز.

أما الأعراض، فتشبه النوبة القلبية، مع خطر الوفاة المبكرة.

وبينما لا يوجد علاج شافٍ لهذه الحالة، أقرت الدراسة بأن الرياضة قد تكون حلاً.

فوائد طويلة الأمد

بدوره، أفاد الدكتور ديفيد غامبل، المحاضر السريري في طب القلب بجامعة أبردين باسكوتلندا، بأن البيانات أظهرت أن العلاج السلوكي المعرفي أو التمارين الرياضية يُمكن أن يُساعدا المرضى على طريق التعافي.

إلى ذلك، أشارت النتائج إلى أن هذه العلاجات يمكن أن تنتج فوائد طويلة الأمد مثل تقليل الأعراض وخطر الوفاة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القلب المكسور، بحسب الخبراء.