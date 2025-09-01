living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرياضة تجبر القلب المكسور.. أول تجربة سريرية تثبت

1
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا تتوقف الدراسات عن الربط بين الجسم الرياضي والصحة الجيدة، لكنها مؤخرا قدّمت بشرى لأصحاب القلب المكسور.

أول تجربة سريرية عالمية

فقد اكتشف الأطباء في أول تجربة سريرية عالمية، أن 12 أسبوعاً من العلاج السلوكي المعرفي، أو برنامج تمارين للتعافي القلبي يشمل السباحة وركوب الدراجات والتمارين الرياضية، قد ساعدا قلوب المرضى على التعافي.

وأعلن عن الإنجاز في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد، وهو أكبر مؤتمر عالمي لأمراض القلب، وفقا لصحيفة "الغارديان".

إذ اتضح أن مئات الآلاف من الناس حول العالم يعانون من اعتلال تاكوتسوبو القلبي، المعروف باسم متلازمة القلب المكسور، والذي يُسبب تغيراً في شكل عضلة القلب وضعفاً مفاجئاً.

وعادةً ما يحدث هذا الاعتلال نتيجة ضغوط نفسية أو بدنية شديدة، مثل فقدان شخص عزيز.

أما الأعراض، فتشبه النوبة القلبية، مع خطر الوفاة المبكرة.

وبينما لا يوجد علاج شافٍ لهذه الحالة، أقرت الدراسة بأن الرياضة قد تكون حلاً.

فوائد طويلة الأمد

بدوره، أفاد الدكتور ديفيد غامبل، المحاضر السريري في طب القلب بجامعة أبردين باسكوتلندا، بأن البيانات أظهرت أن العلاج السلوكي المعرفي أو التمارين الرياضية يُمكن أن يُساعدا المرضى على طريق التعافي.

 

إلى ذلك، أشارت النتائج إلى أن هذه العلاجات يمكن أن تنتج فوائد طويلة الأمد مثل تقليل الأعراض وخطر الوفاة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القلب المكسور، بحسب الخبراء.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout