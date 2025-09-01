living cost indicators
زيادة الوزن وتدهور الخصوبة.. الوجه الخفي للأطعمة فائقة المعالجة

حذّرت دراسة سريرية حديثة من أن تناول الأطعمة الفائقة المعالجة يرتبط بآثار ضارة على الخصوبة وصحة القلب والأيض لدى الرجال حتى عند ثبات عدد السعرات الحرارية المتناولة.

الدراسة التي نشرتها مجلة سيل ميتابوليزم الأميركية، وأعدها فريق بقيادة رومان باريس من معهد علم الأدوية الجزيئي والخلوي في فرنسا، خلصت إلى أن "استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة في حد ذاته، بغض النظر عن السعرات الحرارية، مضر بصحة الإنسان".

 

وشهد استهلاك هذا النوع من الأطعمة ارتفاعاً عالمياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، فيما ربطت دراسات وبائية سابقة بينها وبين الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والاضطرابات النفسية.

 

تفاصيل الدراسة

فقد أجريت التجربة على 43 رجلًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً، خضعوا لنظامين غذائيين متتاليين بفاصل ثلاثة أشهر:

 

• نظام غني بالأطعمة الفائقة المعالجة.

• نظام يعتمد على منتجات قليلة أو غير معالجة.

واستمرت كل مرحلة ثلاثة أسابيع، مع مراقبة دقيقة للسعرات الحرارية والفحوص الدورية للدم والسائل المنوي وقياسات الوزن والكوليسترول.

ومن أبرز النتائج

• انخفاض في هرمون تحفيز الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون لدى غالبية المشاركين.

• تراجع في عدد الحيوانات المنوية المتحركة.

• زيادة في الوزن بمتوسط 1.3 إلى 1.4 كلغ خلال ثلاثة أسابيع، خصوصا في كتلة الدهون.

• المشاركون الذين قلّلوا من الأطعمة المعالجة فقدوا وزنا ملحوظا.

 

وأشار الباحثون إلى أن المواد الملوثة الموجودة في الأطعمة الفائقة التصنيع، والتي تعطل عمل الغدد الصماء، قد تكون سببًا رئيسيًا في هذه الآثار.

العربية
