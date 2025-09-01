تصفيف الشعر يهدد الرئتين بمليارات الجسيمات النانوية

A + A -

يُحوّل الروتين المُعتاد لحماية الشعر من أضرار الحرارة الحمام إلى منطقة انبعاثات خطرة، حيث اكتشف العلماء أن تصفيف الشعر لمدة 10-20 دقيقة فقط باستخدام منتجات شائعة يؤدي إلى استنشاق حوالي 10 مليارات جسيم فائق الدقة مباشرة إلى الرئتين، وهو ما يشبه الوقوف بجانب طريق مزدحم في ساعة الذروة أو تدخين عدة سجائر، وفقا لما نشره موقع "نيو أطلس" New Atlas نقلًا عن دورية Environmental Science & Technology.

وكشف باحثو "جامعة بيردو" الأميركية ما يحدث بالضبط عندما تلامس منتجات تصفيف الشعر الحرارة، مقدمين أول دليل كمي على أن روتين العناية بالشعر اليومي يُمكن أن يكون مصدرًا مهمًا لانبعاثات الجسيمات النانوية الداخلية (أو بشكل أكثر تحديدًا، الجسيمات فائقة الدقة). أجرى العلماء تجارب متحكم بها في منزل صغير مصمم خصيصًا لهذا الغرض، يعرف باسم "دليل تصميم بيردو صفر الطاقة للمهندسين "zEDGE، بهدف إعادة خلق ظروف واقعية لاختبار هذه الملوثات. وشارك في الدراسة ثلاثة متطوعين للقيام بـ7 روتينات تصفيف شعر عادية باستخدام المنتجات والأدوات التي سيستخدمونها.

بخاخات وسيروم وكريمات

استخدم المشاركون منتجات تصفيف الشعر الخاصة بهم - بخاخات وكريمات سيروم ومستحضرات حماية تُطبق عادةً قبل أو أثناء المعالجة الحرارية - واستخدموا أدوات بما يشمل مكواة فرد الشعر ومكواة تجعيد الشعر ومجففات الشعر، حيث شكلت مكواة فرد الشعر الجزء الأكبر من الجلسات. تم ضبط درجات حرارة الأدوات على مستويات شائعة الاستخدام، تتراوح من 150 درجة مئوية إلى 230 درجة مئوية، في حين لم يتم تسمية المنتجات، فإن الأمر يتعلق أكثر بما تحتويه.

وخلال روتين تصفيف شعر، يستغرق من 10 إلى 20 دقيقة، قام الباحثون بقياس جودة الهواء باستمرار باستخدام أجهزة قياس حجم جسيمات الحركة الماسحة SMPS وعدادات جسيمات التكثيف CPC، والتي يمكنها اكتشاف وحساب الجسيمات التي يصل حجمها إلى بضعة نانومتر فقط.

بعدئذ استُخدمت تقنية كروماتوغرافيا الغاز ومطياف الكتلة لتحديد التركيب الكيميائي لهذه الانبعاثات. ووجد الباحثون أن الجسيمات النانوية المنبعثة، نتيجة التسخين، تتكون في معظمها من مركبات عضوية متطايرة مكثفة cVOC. وكانت نسبة كبيرة منها عبارة عن سيلوكسانات ميثيل حلقية متطايرة cVMS، وخاصةً ديكاميثيل سيكلوبنتاسيلوكسان D5، وهو سيليكون يُستخدم عادةً في تركيبات العناية بالشعر التي تُعزز نعومته ولمعانه.

وعند التسخين، تتبخر هذه السيلوكسانات وتتكثف إلى جزيئات دقيقة للغاية، تطفو في الهواء مباشرةً، ويمكن استنشاقها بسهولة. تراوحت كمية التعرض المقدّرة لـ D5عن طريق الاستنشاق بين 1 و17 ملغ لكل جلسة تصفيف. ورغم أن هذه الكمية قد لا تبدو كبيرة، إلا أن السر يكمن في وجودها على شكل جسيمات، بالإضافة إلى تواتر التعرض لها.

ويُحلل تسخين منتجات الشعر مركبات السيليكون، مثل D5، إلى جزيئات فائقة الدقة يقل حجمها عن 100 نانومتر، مما يجعلها مثالية للوصول إلى أعمق أجزاء الرئتين وحتى دخول مجرى الدم. كما أن لهذه المركبات القدرة على التراكم (التراكم الحيوي) في جسم الإنسان. وفيما يتعلق بما ينتهي به المطاف في الرئتين، فإن جلسة تصفيف شعر مدتها 20 دقيقة يمكن أن تُطلق أعدادًا من الجزيئات تُعادل تدخين عدة سجائر.

مليارات الجسيمات النانوية

وقال الباحث الرئيسي نصرت جونغ، الأستاذ المساعد في كلية لايلز للهندسة المدنية والإنشائية بـ"جامعة بيردو" الأميركية: "إنه أمر مُقلق للغاية. لقد كان عدد الجسيمات النانوية المستنشقة من استخدام منتجات العناية بالشعر التقليدية المُباعة في المتاجر أكبر بكثير من التوقعات".

وخلال 21 جلسة، أطلق روتين تصفيف شعر مدته 10-20 دقيقة عشرات الملايين من الجسيمات فائقة الدقة لكل سنتيمتر مكعب من الهواء، حيث استنشق مصفف الشعر حوالي 10 مليارات.

وصرح جيانغوي ليو، الباحث في مرحلة الدكتوراه: "كان تكوين الجسيمات النانوية في الغلاف الجوي سريع الاستجابة لهذه التطبيقات الحرارية".

وأضاف أن "الحرارة هي العامل الرئيسي.. فالسيلوكسانات الحلقية وغيرها من المكونات منخفضة التطاير تتطاير، وتتشكل نواة، وتنمو لتشكل جسيمات نانوية جديدة، معظمها أصغر من 100 نانومتر".

ونعلم الآن أن الجسيمات فائقة الدقة تُشكل مصدر قلق صحي (وبيئي) كبير، نظرًا لقدرتها على اختراق الحويصلات الهوائية في الرئتين والدخول إلى مجرى الدم. وقد ربطت دراسات سابقة التعرضات بهذا الحجم بالإجهاد التأكسدي والتهاب الجهاز التنفسي والمشاكل العصبية والنمو العصبي.

تستند هذه الدراسة الأخيرة إلى نتائج الباحثين لعام 2023 التي بحثت في المواد الكيميائية الضارة المنبعثة من منتجات العناية بالشعر في الهواء أثناء جلسات التصفيف.

إن الخبر السار هو أنه لا ينبغي التخلص من مكواة الشعر بعد. يمكن للخطوات العملية أن تُقلل بشكل كبير من التعرض لهذا الخطر غير المرئي، بما يشمل استخدام مروحة العادم في الحمام أثناء تصفيف الشعر (والتي، في التجارب، قللت محتوى الجسيمات النانوية بأكثر من 90%)، وتشغيل أدوات تصفيف الشعر في درجات حرارة أقل من 150 درجة مئوية. كما أشار الباحثون إلى أن المنتجات الخالية من السيليكون ستساعد في الحد من عدد الجسيمات النانوية المتولدة من التعرض للحرارة.